Booba lynché par les internautes pour ses critiques sur Jefe de Ninho

Booba se fait détruire par les Twittos après la parution du dernier l’album de Ninho ! C’est l’événement marquant de cette fin de semaine, la sortie de l’opus Jefe de NI qui a déjà réalisé un gros score avec le meilleur démarrage Spotify de l’année sur 24h alors que B2O avait émis un avis très critique sur ce projet.

C’est suite à l’annonce il y a quelque semaines sur les réseaux du jeune rappeur français originaire de l’Essonne de sortir l’album qui est le « meilleur de tous les temps » que Booba s’est agacé contre lui. Depuis Ninho est pris en grippe par le DUC. « Ninho, tu fais un peu trop l’fou à mon goût, ça m’agace. Moi j’te dis que tu vas te faire éteindre. Et ce que Maes rappe, il le vit. Pas comme toi. On ne sait même pas si t’as déjà fait une garde à vue. Et ça n’engage que moi hein, Maes n’a rien à voir avec ce post. Force pour ton album, tu vas éteindre personne. Juste la lumière avant de dormir. » s’était insurgé B2O.

Les fans de Ninho demandent à Booba de s’excuser

Ce jeudi soir Booba en a remis une couche en s’amusant d’un tweet sur « Jefe » que ce n’est même pas le meilleur album du mois. « Zobi on est passé de “tous les temps” à “mois de novembre”?! J’ai raté un truc ou quoi?! » s’est même moqué Kopp. Finalement à la sortie de l’opus de Ninho, les internautes n’ont pas manqué de commenter la première écoute du projet et les premiers chiffres des streams pour s’en prendre à l’ancien membre du groupe Lunatic en raison des propos très critiques.

« Booba qu’a osé dire que Maes aller éteindre N.I, quelle folie », « Booba a de la chance que Ninho n’a pas accepté son battle de son mdrrr Ninho l’aurait éteint. Mais me parlez pas des classiques de Booba mdrrr à l’heure actuelle il fait clairement pas le poids face à Ninho. », « Mais Booba il a vraiment dit que Maes ferais mieux que Ninho ? Ça fait 2 seconde que j’écoute JEFE je vous jure qu’il est trop fort » peut-on lire dans les différentes réactions.

Booba viens t’excuser — 🤴🏽 (@hvmso) December 2, 2021

BOOBA TU DEMANDERAS PARDON À NINHO ! — LE MÉTIS NOIR 🦅 🇨🇩 (@jrbvndax) December 2, 2021

mais Booba il a vraiment dit que Maes ferais mieux que Ninho ? Ça fait 2 seconde que j’écoute JEFE je vous jure qu’il est trop fort — ʟᴜᴄᴋᴇʀ’. (@suareez7) December 2, 2021

Donc Booba il a dit que Maes il ferait mieux que Ninho ? pic.twitter.com/7vj4RZxmdw — DNIEL⚡️ (@Daniel_du_95) December 2, 2021

Booba entrain de chercher des failles sur l’album de Ninho 🤣🤣🤣 pic.twitter.com/zpQNONfwWM — LE MÉTIS NOIR 🦅 🇨🇩 (@jrbvndax) December 3, 2021