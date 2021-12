Lil Uzi Vert paye à sa copine une superbe McLaren à 300 000 $

Quand on aime on ne compte pas ! Comme souvent Lil Uzi Vert n’a pas lésiné sur les moyens pour son dernier achat mais cette fois-ci c’est pour faire plaisir à sa petite amie en lui offrant une magnifique voiture à l’occasion de l’anniversaire de cette dernière.

Un cadeau magnifique de Lil Uzi Vert

Connu pour son extravagance avec notamment la pose d’un piercing sur le front d’un diamant rose d’un valeur de plus de 20 millions de dollars, Lil Uzi Vert n’a pas hésité à sortir les billets verts pour faire le bonheur de sa copine. En couple depuis l’année dernière avec Jatavia Johnson surnommée JT, le rappeur américain a fêté le 29ème anniversaire de sa compagne avec un beau cadeau, une McLaren 720S noir.

Un bolide dont le prix estimé à plus de 300 000 dollars et dont la jeune femme a partagé sur son compte Instagram quelques images de sa McLaren pour remercier son compagnon tout en affichant sa joie de rouler avec une telle voiture de sport et en immortalisant ce moment. « Je suis tellement amoureuse ! Je n’aurais jamais pensé que je le serais, je me pince » a-t-elle commenté après avoir reçu ce beau cadeau avant d’ajouter, « Je crie, Uziiii wtf ! ».

A lire également : Lil Uzi Vert se fait mettre des diamants directement sur ses dents