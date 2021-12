Zemmour : Des militants de SOS Racisme violemment attaqués à son meeting

C’était l’événement politique de ce dimanche, le premier meeting d’Eric Zemmour après l’annonce de sa candidature à la présidentielle de 2022. Le polémiste s’est rendu au Parc des Expositions de Villepinte en Seine-Saint-Denis pour rencontrer ses partisans mais plusieurs incidents ont eu lieu notamment des militants de SOS Racisme.

Des militants agressés !

Des membres de SOS Racisme se sont immiscé dans le public du meeting dans le but de mener une action non-violente de protestation contre Zemmour. Ils se sont levés les uns à côté des autres pour former le message « Non au racisme » avec les lettres sur leurs tee-shirts mais cela a déclenché une bagarre.

Des témoins de la scène ont diffusé les images sur les réseaux. Les militants de l’association française de la lutte contre le racisme et de toutes les formes de discrimination se sont fait attaqués par les défenseurs du politicien.

Dans une vidéo publiée sur Twitter un partisan de Zemmour assène des coups de poings à une femme membre du collectif SOS Racisme, cette dernière termine le visage en sang. Le HuffPost a également relayé des images des heurts violents lors de cet événement.

« En quelque secondes des chaises ont été lancées, des militants jetés à terre et frappés. Ils ont fini avec des plaies ouvertes au moins 2 autres ont pris des coups », a déclaré le président de SOS Racisme à l’AFP.

Zemmour interpellé par un individu

« La vidéo, d’une violence inouïe, parle d’elle-même, nos militants se sont fait frapper et insulter pour avoir rappelé notre lutte antiraciste » a déploré l’association sur le réseau social Twitter. SOS Racisme devrait déposer plainte suite aux incidents, « On voulait faire une action non-violente, j’insiste non-violente » l’une des militantes.

D’après BFMTV, Éric Zemmour a également été pris à partie par un individu avant de se présenter sur scène face au public, l’agresseur lui a sauté sur le cou et a blessé le politicien au poignet.

