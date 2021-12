Booba se lâche sur les achats de streams, Gims et Ninho prennent cher

La guerre des ventes continue pour Booba qui cible Gims et Ninho

Comme prévu à l’annonce de derniers chiffres des streams, Booba a immédiatement fait part de ses commentaires pour dénoncer d’après lui l’achat des écoutes sur les plateformes de streaming en accusant cette fois-ci Gims tout d’abord mais aussi Ninho. Le rappeur de 44 ans exilé à Miami a tenté de prouver ses propos avec différents classements des singles des deux artistes en Asie.

Alors que l’album Jefe de Ninho réalisé un gros démarrage avec 31 500 ventes en 3 jours d’exploitation, le troisième meilleur de l’année dernière SCH et Orelsan. N.I devrait même décrocher un nouveau disque d’or dès cette semaine et il vient de battre deux nouveaux records sur Deezer, celui de l’artiste le plus streamé en 3 jours dans le monde ainsi que de l’album le plus streamé en 3 jours dans le monde. Des exploits qui n’ont pas convaincu Booba qui a essayé de démontrer que le jeune rappeur du label Mal Luné Music a triché avant de s’en pendre à Gims.

La polémique des achats de streams refait surface

Ces dernières années, les achats de streams font débat dans le rap français, Rohff a récemment expliqué qu’il pourrait tricher s’il le souhaite mais refuse catégoriquement de recourir à des tels moyens pour gonfler les ventes. Booba a ensuite répondu à la déclaration d’Housni pour l’attaquer, cette fois-ci c’est au tour de B2O de ressortir cette polémique qui agite le rap game en ciblant Ninho et Gims.

Sur ses réseaux sociaux, le DUC a relayé des captures d’écran des classements de Top Single provenant de Deezer et d’Apple Music pour afficher d’abord Meugui dont la collaboration avec Vitaa sur « Prends ma main » se place sur le podium en Israël. Kopp poursuit avec N.I qui place ses titres dans le Top Single en Malaisie, à Singapour et Thaïlande, des pays d’Asie connus pour avoir recours à des usines à streaming. « Ouh mais qui voilà-je ! Vitaa, Gims, Top 3 Singapour entre Bieber et Adèle. » s’est-il amusé à mettre en légende des publications. Les principaux visés n’ont eux pour le moment fait aucun commentaire sur cette accusation.