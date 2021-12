C’est validé entre Damso et Angèle !

Le couple Damso et Angèle fait fureur, les auditeurs valident ! Après une première collaboration au mois de juin 2018 certifiée single de platine en France sur le titre « Silence » extrait de l’album « Lithopédion » de Dems, les deux artiste Belges ont récidivé l’expérience. C’est sur le dernier album de la sœur de Romeo Elvis avec le morceau « Démons » qu’ils se sont retrouvés.

Initialement programmée pour cette semaine, Angèle a fait le choix de décaler la sortie de son nouvel opus d’une semaine en avance pour le plus grand bonheur de ses fans. Annoncée depuis plusieurs semaine son second featuring avec Damso sur cet album baptisé « Nonante-Cinq » était très attendu par le public et il n’a pas déçu. Elle a même dévoilé le visuel réalisé par Scotty Simper sur sa chaine Youtube.

Damso et Angèle l’alchimie parfaite, ça cartonne !

L’engouement suscité par cette connexion s’est rapidement confirmée. Le clip vient déjà de dépassé la barre des 2 millions de vues en seulement 3 jours d’exploitation. Dans le classement des titres les plus écoutés en France, « Démons » s’est classé depuis vendredi à la 15ème place. Ce qui constitue le meilleur positionnement de tous les singles extraits de l’album dans le Top 50 sachant que Ninho occupe les 14 premières place de ce classement.

Sur Twitter les internautes ont été nombreux à réagir au duo formé par Damso et Angèle avec des propos très élogieux comme vous pouvez le découvrir avec les réactions ci dessous. « Mes cauchemars, mes idées noires et les pensées qui peuvent venir me perturber… J’ai fait appel à Damso, parce que je le voyais très bien sur une chanson comme ça et j’aimais l’idée de pouvoir parler de démons avec lui » a confié la chanteuse Belge au sujet de ce single avec Dems dans interview pour Clique TV.

A noter que Damso vient également d’être élu avec « QALF Infinity » album le plus écouté en France sur Spotify au cours de cette année.

Angèle x Damso, encore une masterclass ✨pic.twitter.com/8yYkOBg1Mz — RAPLUME (@raplume) December 3, 2021

Angèle & Damso, quel beau duo ✨🇧🇪 pic.twitter.com/erX53gYM2D — RAPLUME (@raplume) December 2, 2021

ok la Belgique vous avez aucun palmarès au foot mais niveau musique vous êtes des rois grâce à eux , remerciez angele et damso pic.twitter.com/N57fyfHfgS — SABA (@iam_Sabaa) December 2, 2021

Ninho qui bloque le top 1 spotify de Angèle et Damso… — Ζ.Cocktail 🍹(Angele fan account) (@Cocktaill_) December 4, 2021

Y’a les vêtements de ma marque dans le dernier clip d’Angèle & Damso donc je le montre à ma mère et elle me répond « c’est bien ma fille mais pourquoi la chanson s’appelle « Démons » ???? 😡 » — Mayunga (@Whataboutmayz) December 5, 2021