Niska le meilleur ? Maes lui adresse un gros message, il réagit

La grosse performance de Niska saluée par Maes dans un bel échange entre les deux rappeurs ! L’actualité musicale et très chargée en cette fin d’année et la concurrence est rude dans le rap game avec les nombreuses sorties d’albums, l’interprète de Madrina avait annoncé le meilleur projet pour faire monter la pression mais a finalement décerné ce titre à Mr Sal.

Avant de dévoiler son album « Réelle vie 3.0« , Maes avait eu une conversation avec Ninho pour savoir qui va sortir le meilleur projet tout en s’apportant de la force pour la promotion de leurs albums respectifs. Les opus des deux rappeurs sont désormais disponibles mais l’artiste Sevranais a tranché. C’est selon lui Niska qui a frappé très fort avec sa mixtape élue comme le meilleur projet d’après ses propos.

Niska est le N°1 d’après Maes !

Niska vient tout juste d’obtenir un nouveau disque d’or avec sa dernière mixtape « Le monde est méchant » parue le 5 novembre 2021. En un mois le projet a franchi le seuil des 50 000 ventes notamment grâce au succès des singles « N.I » avec Ninho et « Mapess ». A cette occasion Maes a tenu à lui adresser un message pour le féliciter dans une story Instagram. « Niska est toi qu’a fait le meilleur projet » a-t-il déclaré en postant l’annonce de cette nouvelle certification avec un émoji coeur et un autre avec le signe de la force.

Niska a apprécié le geste et lui a directement répondu « On n’avait dit mixtape ça compte pas. En tout cas mers todos mon reuf RV3 fooort ». Un beau soutien entre les deux artistes qui ont travaillé ensemble sur le morceau « Blue Magic » produit par P.Prod et Guapo du Soleil extrait du projet « Le monde est méchant », la première collaboration entre eux.