Rohff : une carrière en vieillissant à l’instar d’un Johnny Halliday ? Sa réponse

Grand Monsieur sera-t-il le dernier album de la carrière de Rohff ? Âgé de 43 ans avec plus de 20 années de rap dernière lui, Housni a s’est confié dans une récente interview sur l’éventualité de stopper la musique après la sortie de son dixième opus.

Fin de carrière pour Rohff ?

A l’occasion de son entretien avec Mehdi Maïzi dans l’émission Le Code sur Apple Music, Rohff a été questionné par le journaliste sur une possible retraite à venir. Le rappeur a confié ne pas vouloir faire de vieux os dans le rap notamment s’il n’est plus dans le coup mais en précisant que stopper la musique risque de ne pas être très facile en raison de son amour pour le rap.

En effet Mehdi Maïzi a demandé au rappeur du 94 s’il se voir vieillir dans le rap comme les chanteurs français Charles Aznavour ou bien Johnny Halliday, « Non, franchement non » a-t-il assuré avant de nuancer son affirmation. « Après c’est facile à dire, parce qu’on aime cette musique en faite. Même si je l’écoute pas tous les jours, parce que j’en ai peut-être pas besoin. Mais non, je me vois rebondir dans autre chose » a-t-il expliqué.

« Mais tranquille, le jour où je sens que je suis plus dans le coup, j’arrête, je forcerais jamais”. Si la raison le pousse donc à réfléchir à arrêter le rap un jour, il se pourrait toutefois que son amour pour cet art l’en empêche » a ensuite conclu Housni à ce sujet. Face à Mehdi Maïzi, Rohff a également déploré que des nombreux rappeurs trichent sur les ventes avec l’achat de streams.

Rohff prépare actuellement la sortie de son nouvel opus nommé Grand Monsieur pour ce vendredi 10 décembre 2021. Il s’agit d’un double album de 26 titres avec plusieurs featurings en compagnie de Jul, Naps, Tayc, Dadju, Imen Es, Goulam, Gué Pequeno et Gims.