ZKR et Maes : leur clip a failli virer au drame, des véhicules incendiés

Le tournage du clip de ZKR et Maes ne s’est pas déroulé comme prévu ! ils se sont fait surprendre par les flammes d’un van et de deux Mercedes en feu. Un incendie a eu lieu et les images impressionnantes des véhicules en flammes ont fait le tour des réseaux ce jeudi.

Maes et ZKR ont dû se faire une grosse frayeur !

Il y a deux semaines lors du Planète Rap consacré à la sortie de son dernier album, Maes a invité ZKR dans les locaux de la radio Skyrock pour annoncer qu’ils ont enregistrer une collaboration inédite. Les deux rappeurs ont dévoilé un extrait de ce featuring qui n’est pas encore sorti mais qu’ils viennent de mettre en images à Sevran en Seine-Saint-Denis.

Plusieurs voitures ont brulé

ZKR s’est filmé sur ses réseaux sociaux pendant le tournage du clip pour partager les premières images avec ses fans. Sur les images Maes apparait face à 4×4 de la marque Mercedes gris chromé en train de rapper un extrait du morceau « Kalenji ». Le titre pourrait être extrait d’une réédition du premier album de l’interprète du « Freestyle 5 min #8 » mais aucune information officielle n’a encore filtré.

Le tournage de ce clip a été marqué par un incident, sur une vidéo postée par le média Rap, Kultur, on peut découvrir qu’un van et deux Classe G ont pris feu. Aucun des deux rappeurs n’a fait de commentaire sur la diffusion de cet incident qui ne semble heureusement n’avoir fait aucun blessé.