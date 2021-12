Dadju stupéfait de recevoir des strings en plein concert

Abasourdi, Dadju s’est étonné lors de l’un de ses derniers concerts par ce qu’il a reçu de la part de ses fans sur scène. Le frère de Gims a même stoppé sa prestation pendant quelques minutes pour s’adresser à la foule et faire part de sa surprise.

La vie d’artiste est parfois faite de surprenante réaction provenant du public comme l’a récemment découvert Dadju qui s’est retrouvé dans une situation inattendue en plein concert. Actuellement en tournée dans toute la France et en Europe pour le POA Miel Tour 2021 afin de présenter sur scène les titres de son dernier album « Poison ou Antidote » réédité au mois d’octobre 2020 et certifié triple disque de platine son passage en Belgique a été plutôt agité.

Dadju choqué de recevoir des sous-vêtements

De passage à Bruxelles au Palais 12, en plein show, l’ancien membre du groupe The Shin Sekaï s’est rendu compte que des spectatrices ont lancé des strings et des soutiens de gorge. « Mais vous êtes des ouf à Bruxelles ! Vous envoyez des strings sur la scène ? Vous êtes des malades hein ! Je peux pas me concentrer » a-t-il réagi en interrompant pendant quelques minutes son concert, surpris de la réaction d’une partie des fans avant de conclure un peu gêné par cette situation « On peut continuer sans que… ah il t’en reste un rouge ! ».

Avec ses tubes « Reine », « Jaloux » ou encore « Bob Marley », Dadju ne manque pas de toucher la gente féminine avec sa musique et compte des nombreuses admiratrices prêtent à tout comme le prouve les images de cette séquence insolite dont des témoins ont diffusé les vidéos sur la toile.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par TMUZIk® (@tmuzik_)