Hayce Lemsi confesse avoir été poussé à bout dans son prank

Hayce Lemsi réagit après le prank qui a failli dégénérer ! Avec une carrière bien remplie de plus de dix années dans le rap français, le frère de Volts Face s’est fait une place dans le game avec plusieurs albums et mixtapes à son actif. Son opus « Electron Libre Volume 2 » paru en 2017 lui a même permis de décrocher un disque d’or tout comme sa récente participation à la compilation Classico Organisé.

« Je ne suis pas violent » s’explique Hayce Lemsi

Dans le prank réalisé par Andreas Kastrinos et mis en ligne cette semaine, le Youbuteur a ouvertement manqué de respect à ce statut que s’est fait Hayce Lemsi ces dernières anénes pour tenter de le pousser à bout. Il a bien failli réussir comme le démontre les images de cette caméra cachée. En effet dans cette vidéo, le rappeur français a été piégé par l’ancien chroniqueur de TPMP. Ce dernier était prêt à tout pour l’énerver et s’est fait mettre au sol par l’artiste avant de tout révéler pour calmer la situation dans la bonne humeur.

Hayce Lemsi a décidé de réagir face aux critiques de sa réaction dans ce prank pour se justifier de son comportement. Il a fait une mise au point très clair pour répondre aux détracteurs. « J’vois que ça a choqué énormément de monde, et c’est normal. Je pensais faire une collaboration et un placement de produit » s’est-il exprimé au début de sa vidéo. « Je me suis fait prank par un chroniqueur de TPMP qui s’appelle Andreas, il m’a bien eu ! » a-t-il continué à expliquer avant d’avouer s’être fait piéger par le Youtubeur. « Du coup, ça a dérapé et j’ai dû être violent. Mais sachez qu’il m’a vraiment poussé à bout ! Vous pouvez constater sur la vidéo que j’arrive avec le smile. Moi je suis un mec souriant. Je ne suis pas un mec violent » confesse le rappeur.