Jul, Lacrim : les premiers chiffres des streams connus

Jul et Lacrim viennent de réaliser un très bon démarrage ! Après une journée de vendredi très chargée en actualité musicale, les premiers chiffres sont tombés pour le J et Karim Zenoud avec des scores honorables moins loin du record de l’année désormais détenu par Ninho avec Jefe.

Le premier bilan sur 24h pour Lacrim et Jul

Lors de son interview dans LE CODE avec Mehdi Maïzi sur Apple Music, Lacrim s’était exprime sur la pression des chiffres et l’échec commercial de son précédent album paru en 2019. « J’ai été à deux doigts d’arrêter moi, il y a un an et demi. Avant « R.I.P.R.O IV », j’étais à deux doigts d’arrêter. Je me sentais plus de faire de la musique, j’avais plus envie. Je sentais plus la flamme. » a-t-il confié de cet entretien.

El Tigre est finalement revenu dans le game avec un nouvel opus Persona Non Grata ce 10 décembre avec Dj Kore à la production et il revient en force en scorant sur Spotify France 1,8 millions de streams en 24h soit 110k streams/titre en moyenne. La trilogie des titres « Reda » a notamment interpellé les auditeurs avec des critiques élogieuses. Il va tenter de rééditer la performance sa mixtape R.I.P.R.O. Volume IV sortie l’année dernière avec plus de 20 ventes en première semaine.

Le public de Jul a encore suivi en masse la parution de son dernier album « Indépendance » avec un cumule sur Spotify France de 3,5 millions de streams en 24h soit 152k streams/titre en moyenne. Le rappeur Marseillais vient de faire entrer 11 titres extraits de cet opus dans le Top Singles ce samedi avec notamment les morceaux, « Aghju Capitu », « Love de moi », « Toda la noche », « Le charbon c’est le casino », « Beuh à la framboise » ou encore « La miss » en haut du classement.

