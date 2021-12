Malgré le clash, Booba nostalgique du feat avec La Fouine

Booba repartage son couplet de sa collaboration La Fouine ! Avant l’époque de tous les clashs, en 2007, B2O et Laouni sont déjà des poids lourds du rap game, ce dernier décide de s’offrir une grosse connexion avec le DUC pour la sortie de son album « Aller-Retour ». C’est sur le single intitulé « Reste en chien » produit par Animalsons que les deux rappeurs se réunissent.

Booba relaie son couplet en compagnie de La Fouine

A l’époque de ce featuring les rappeurs français prennent l’habitude de lancer des titres avec des expressions à la mode comme “Garde la pêche” pour Booba avant de nommer “Reste en chien” ce single de La Fouine. Ce morceau initialement prévu pour le deuxième album solo du rappeur de Trappes et ensuite également intégré par Kopp dans le troisième volet de mixtape Autopsie en 2009. Une ère pendant laquelle les deux artistes se soutiennent et s’envoient de la force. “C’est pour les rabzouz comme Rim’k les vrais re-noi comme Booba” lâche même Laouni en 2007 sur le single « Ma Life ».

Les deux rappeurs vont même jusqu’à interpréter le titre “Reste en chien” sur scène et le clipper. Cette connexion va marquer toute une génération de fans de rap français. Malheureusement les relations se sont ensuite tendues entre eux notamment suite au titre « Paname Boss » en 2012 avec la phrase de La Fouine, « J’entends ce clash sur toi partout sur les ondes. Mais comme un appel à la mosquée : tu peux pas répondre ». Cette punchline a été la départ d’une embrouille entre Booba et Laouni qui perdure depuis plus de dix ans avec plusieurs clashs en musique (AC Milan, T.L.T, Autopsie 5, T.L.T) et une confrontation à Miami.

Malgré le clash, Kopp n’a pas oublié cette époque et c’est un peu nostalgique qu’il vient de partager dans une story sur la page OKLM un extrait du clip avec Fouiny et son couplet “Trop d’bouffons dans l’industries, donc je n’me mélange pas…”. “Dites vous que les 2006 n’ont jamais écouté ce couplet” peut-on lire en légende de la publication. L’occasion de revoir ce clip plus les plus anciens et de le découvrir pour les plus jeunes.

