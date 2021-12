Nekfeu et Ed Sheeran : quand le feat de rêve devient réalité

Un featuring inédit Nekfeu et Ed Sheeran vous en rêviez ? Un Youtubeur vient de dévoiler un aperçu de ce que pourrait donner un tel featuring. Même si cela n’est qu’un mash-up, il est bluffant de réalisme ! Ces derniers temps ce type de mix réussi se sont multipliés sur Internet. Certains sont très réalistes comme dernièrement celui entre Ziak, Freeze Corleone, Ninho et Gazo avec 1,4 millions de vues.

Un incroyable mash-up avec Nekfeu et Ed Sheeran !

Prod by Raiden Wins ou encore PNL World font cartonne avec ce type de mash-up à succès sur Youtube. Leokumo vient de nous offrir à son tour un nouveau mix étonnant et vraiment époustouflant avec le mélange du monde musical de Ed Sheeran et de Nekfeu, le tout avec une très belle vidéo pour accompagner cette connexion improbable entre les univers des deux artistes.

Au mois de septembre, Leokumo nous a déjà offert un mash-up de qualité entre Jorja Smith et Nekfeu avec « Dangereuse ». Avec plus de 500 000 visionnages sur Youtube en 3 semaines, il a encore rencontré une belle audience avec cette nouvelle performance dans ce mix du titre 2step d’Ed Sheeran ainsi que des morceaux « Chanson d’amour » et « Elle pleut » de l’ancien membre du groupe 1995 pour une fusion étonnante.