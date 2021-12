Lacrim effraie Fred Musa avec sa garde rapprochée Albanaise

Lacrim ne blague pas avec son entourage comme le démontre sa semaine Planète Rap avec ses amis Albanais ! Il y quelques mois Franck Gastambide a confié que pendant le tournage la saison 1 de sa série Validé, le rappeur est arrivé avec des membres du cartel de Sinaloa pour assurer sa sécurité. De passage sur Skyrock la semaine dernière, il était un nouvelle fois bien entouré.

Fred Musa terrorisé par la sécurité de Lacrim ?

A l’occasion de son retour dans les bacs avec l’album Persona Non Grata, Lacrim était de passage tous les soirs la semaine précédente sur Skyrock afin de présenter ce nouvel opus aux auditeurs dans l’émission Planète Rap de Fred Musa. Il s’est notamment exprimé sur la signification du nom de ce projet traduit par « personne non bienvenue ». « Ailleurs, je me sens bien et c’est un truc que je ressens au plus profond de moi. Je parle des médias, je parle du gouvernement. Je suis rentré 2 fois en prison ces dernières années pour des histoires bidons qui datent de 15 ans avant. Donc on essaye de me mettre des bâtons dans les roues. » a confié l’artiste.

« Cette année aussi, je voulais pas trop en parler, j’ai eu des problèmes avec la police pour des snaps pour une histoire bidon aussi » a précisé Lacrim à ce sujet. Par vraiment rassuré par la présence des personnes derrière lui, Fred Musa a également questionné l’artiste du label Plata o Plomo sur les gens qui l’accompagnent dans les locaux de la radio, « tout est dans le regard » commente l’animateur. « Des amis Albanais » affirme le rappeur mort de rire.