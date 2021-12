Rohff boycotté par Spotify, il balance des lourdes accusations

De retour dans les bacs avec son dixième album de sa carrière, Rohff s’est insurgé sur les réseaux face au boycott selon lui de son projet par Spotify. Le rappeur du 94 dénonce une différence de traitement à son égard par rapport aux autres rappeurs français sur la plateforme de streaming. Housi a tenté d’interpeller le service suédois de streaming sur Twitter mais son message est resté sans réponse.

Rohff tacle sèchement Spotify, Vous faites les aveugles !

Trois années après avoir dévoilé « Surnaturel », Rohff vient de présenter un nouveau projet baptisé « Grand Monsieur » ce 10 décembre. A l’occasion de la parution de cet album, il a réussi à se retrouver dans le Top Tendances en France sur Twitter dans la nuit de ce jeudi à ce vendredi avec des premiers retours positifs de la part des internautes sur le réseau social.

Comme chaque semaine à l’occasion de la sortie des nouveaux albums, Spotify a mis à jour la listes des derniers titres à écouter dans la playlist radars des sorties sauf que l’application n’a inclus aucun single de Housni dans la liste alors que des singles de Lacrim, Koba LaD ou encore Jul sont présents. « Thomas Blondeau fait peter la pub et la playlist Spotify France boycotte pas wesh ms n’ai pas peur de soutenir Rohff tu sais très bien que Grand Monsieur est très puissant 25 ans de rap c’est pas des lol. Vous faites pas du bien à la culture là. » s’est-il d’abord agacé sur Twitter en mentionnant le profil de Spotify France avant de supprimer ce tweet.

Une application anti-Rohff ?

Très remonté, Rohff a poursuivi en prouvant que Spotify ne traite pas de la même façon la sortie de son album que les autres projets. Il a posté une capture d’écran d’un tweet partagé par la plateforme des derniers singles à écouter dans laquelle figure Jul, Kaaris, Kalash Criminel, Lacrim mais son nom est absent. « On est en TT pendant des jours l’album Grand Monsieur fait parler la France mais Spotify France vous faites les aveugles et les sourdes oreilles c’est dur de le citer Ah non c’est un oubli ou un parti prit ? Grand Monsieur est trop lourd pour vous peut-être » s’étonne l’artiste du 94. L’application de streaming n’a fait aucun commentaire sur les accusations du rappeur.

Housni a continué sa démonstration en démontrant que lorsqu’on tape son nom dans la barre de recherche de l’application, il est difficile de le retrouver. « Ben alors Spotify France plateforme anti ROHFF?? Votre petit jeu dure depuis des années. C’est si dur de me trouver sur vos barres de recherche? vous avez peur de quoi? Que que je stream plus que vos amis? C’est déloyale tout ça hein Grand monsieur sans vous » déclare-t-il avec une vidéo pour le prouver.

Ben alors @spotifyfrance plateforme anti ROHFF?? Votre petit jeu dure depuis des années C’est si dur de me trouver sur vos barres de recherche? vous avez peur de quoi? Que que je stream plus que vos amis?C’est déloyale tout ça hein Grand monsieur sans vous!https://t.co/gY4wjXxYV3 pic.twitter.com/C4YUWGmPki — ROHFF (@rohff) December 12, 2021