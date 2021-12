Jul : On a retrouvé son compositeur « Ch pa ki c »

Le producteur à l’origine du morceau « Rallumer le toupew » de Jul est sorti du silence ! Après la sortie du nouvel opus de Jul, « Indépendance », les auditeurs se sont étonnés des crédits dans des morceaux de opus. Le rappeur Marseillais semble avoir perdu le nom d’un de ses compositeurs qui vient finalement de s’exprimer.

Le mystérieux producteur de Jul se dévoile !

D’après la description de Jul sur le single « Rallumer le toupew » inscrite sur les plateformes de streaming, le J ignore la personne ayant composé ce titre et il a donc décidé de mettre « Ch pa ki c » dans les crédits à la place du nom du producteur en question. Ce dernier se nomme Nilo et il s’est finalement manifesté en s’expliquant dans une vidéo relayée par le média Rap2France.

Cela fait près de 8 ans que le jeune producteur âgé de 18 ans compose des sons et sa connexion avec Jul s’est faite il y a un an et demi. « Ça s’est fait entre moi et Bader (producteur qui a notamment travaillé avec Rohff ou encore Djadja et Dinaz), il m’a dit envoie ‘’envoie-moi des prod et moi je transfère y’a une opportunités pour Jul’’, les connexions se sont faites via Whatsapp, donc ce qu’il faut savoir c’est qu’on ne voit pas le nom ni le titre de la prod. Du coup, Jul a posé sur ce son-là sans savoir qui en était le compositeur » déclare Nilo.

Le jeune homme a réussi à faire parler de lui grâce à cette amusante anecdote et a pu identifier sa prod grâce un tag qu’il avait mis en place, « La chance que j’ai eue, c’est que j’ai mis un tag, et c’est ce qui m’a permis de me retrouver. » a-t-il conclu.