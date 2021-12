Rohff réalise un exploit qu’aucun rappeur français n’a réussi

Rohff entre dans la légende du Rap

Alors que Rohff vient de sortir son 10ème album « Grand Monsieur », il dévoile aujourd’hui le clip réalisé par William Thomas du single produit par Prodweiller, « GM10 ». Le premiers chiffres des ventes de cet opus viennent également de tomber avec 8 335 exemplaires vendus en 3 jours, dont 4 976 en physique, 2 577 en streaming et enfin 782 en téléchargement.

Housni bat encore un record

« Plus de 20 ans de rap, l’expérience va parler. Je peux dire des trucs de ouf et j’ai envie de dire des trucs de ouf, mais j’ai passé l’âge. J’ai de moins en moins d’ego pour cette musique, on a plus rien à prouver nous vous le savez très bien. (…) Je suis particulièrement fier de cet album » a confié Rohff peu de temps avant la sortie de cet album. La longévité d’Housni dans le rap français lui permis d’un décroché un nouveau record dans le rap français avec une performance inédite.

Un album au minimum sur chaque décennie

En effet avec cet nouvel opus Rohff a réussi un exploit encore jamais réalisé en devenant le premier rappeur français de l’histoire à sortir au moins un album en solo sur quatre décennies différentes (90-2000-2010-2020). Housni pourrait faire encore mieux en obtenant un projet certifié sur les quatre dernières décennies si « Grand Monsieur » atteint les 50 000 ventes et s’offre un disque d’or.

En solo, Rohff a débuté sa carrière en 1999 avec « Le Code de l’honneur », dans les années 2000 il a ensuite sorti 4 albums avec « La Vie avant la mort » en 2001, « La fierté des nôtres » en 2004, « Au delà de mes limites » en 2005 et « Le Code de l’honneur » en 2008. Dans les années 2010, le rappeur du 94 a également présenté 4 opus avec « La cuenta » en 2010, « P.D.R.G » en 2013, « Le Rohff Game » en 2015, « Surnaturel » en 2018. Il vient désormais de début cette nouvelle décennie avec « Grand Monsieur« .