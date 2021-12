Maes accusé par un codétenu d’avoir pactisé avec le diable, il répond

La réponse de Maes à un ancien codétenu l’accusant d’avoir vendu son âme

Avant d’avoir sa notoriété actuelle, Maes s’est fait remarquer avec sa première mixtape Réelle Vie volume 1 qu’il a sorti pendant son incarcération à la maison d’arrêt de Villepinte de 2016 à 2017 ainsi que ses freestyles « #MaesEstLibérable ». Une période de sa vie qui est désormais de l’histoire ancienne mais le rappeur de Sevran vient d’être interpellé par les propos le concernant d’un ex-codétenu.

En pleine promotion de son nouvel album Réelle Vie volume 3 qui a réalisé un beau score pour son démarrage avec plus de 20 000 ventes, Maes s’est retrouvé sous le coup d’une étonnante accusation de la part d’un ancien compagnon de prison. Un certain Mehdi Hilton a affirmé lors d’un live Instagram avec le Youtubeur Mounir Moons que l’artiste Sevranais aurait pactisé avec le diable.

Un pacte avec le diable ?

« Personne le voulait dans sa cellule. Tu sais quand je faisais ma prière, lui il a pacté avec le diable. Il me l’a dit dans ma cellule. Mot pour mot il me l’a dit. » affirme Mehdi Hilton. Ce dernier a ensuite poursuivi sa déclaration en décrivant une anecdote vécue en cellule avec Maes. « Un jour je fais ma prière, je mets mute sur ma télécommande, lui il dort en haut, je la pose sur la barrière. Je commence à prier, il monte le son. C’est pas un sheitan lui ? Quelques jours avant il me dit ‘j’ai fait un pacte avec le diable, je ne peux plus retourner en arrière’. » raconte-il.

« Les gens me connaissent à Sevran, je ne suis pas un menteur. Après ces gens là ont la force du diable, pourquoi il a monté vite à ton avis ? Il vomissait de la mousse tous les matins. Je me suis renseigné sur ça. » déclare ensuite l’ancien codétenu de Maes.

Le rappeur met un terme à cette histoire

Des propos qui n’ont pas échappé au principal intéressé. Le rappeur a réagi dans la story de son compte Instagram pour mettre fin à cette affaire. « Je connais que le pactage des arrivants moi, à très vite mes toutous » a-t-il commenté avant d’afficher le message de Mounir Moons pour s’excuser, « Désolé pour les accusations, la vérité est sortie, t’es un grand crack » et des preuves de ce mensonge de témoins qui confirme que tout est faux. Il a ensuite conclu « Bref on va passer à autre chose, affaire classée. Bonne journée à tous » alors qu’il a récemment confié ne pas avoir vu le visage de Ziak lors de l’enregistrement de leur featuring.