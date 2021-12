Ninho encensé par Orelsan, « Je le trouve trop fort »

Orelsan hyper fan de Ninho dont il fait l’éloge ! En marge de la sortie de son dernier clip « Jour meilleur » réalisé par David Tomaszewski disponible sur Youtube depuis cet après-midi, Apple Music vient de mettre en ligne l’interview du rappeur Caennais dans LE CODE avec Mehdi Maïzi.

J’avais beaucoup saigné Destin avoue Orelsan sur Ninho

Double platine en seulement deux semaines, OrelSan est désormais un des poids lourds de l’industrie musicale en France. Dans son entretien avec Mehdi Maïzi, il évoque son évolution et sa volonté de faire une musique qui lui ressemble en déclarant être aujourd’hui plus posé et concerné par ce qu’il se passe autour de lui, que vieillir ne lui pose aucun problème. Orel’ s’exprime aussi sur l’écriture de chansons d’amour, de ses inspirations et de ses influences. Il s’est également confié sur sa collaboration avec Ninho sur le single « Millions ».

Une véritable connexion entre les deux artistes

L’été dernier, les deux rappeurs ont dévoilé le single « Millions » extrait la compilation « No Limit » dont le clip affiche plus de 14 millions de vues. Orelsan est revenu sur cette connexion assez inattendue entre eux. « Déjà, j’écoutais Ninho. Tout simplement ! J’avais beaucoup saigné ‘Destin’. Et puis je sais pas, au bout d’un moment. C’est les gars de la compil ‘No Limit’, qui sont, en fait, des potes à nous. Et qui nous ont dit : « Ouais, on fait cette compil’ et tout… On a pensé à toi et Ninho. » Parce que le concept de la compil’ c’est de faire des feats, des gros feats. et souvent des trucs qu’on n’avait pas entendu. Et donc moi, j’étais emballé direct. Je me suis dit : « Ah ouais, trop bien ! » Et puis, je sais pas, ça fait partie du truc de se mélanger. Et de justement, mélanger des univers ».

N.I a voulu surprendre le public

« Ce qui est golri c’est que c’est Skread et Phazz qui ont fait la prod. Donc, qui sont des producteurs avec qui je bosse. Les deux seuls producteurs de mon album. Sauf qu’on avait préparé une prod pour ce feat, on avait fait un truc un peu kickage, tu vois ? Mais qui était peut-être un peu l’évidence, tu vois ? Et en faisant écouter, Ninho, il passe au studio, on lui fait écouter. Et il dit : « Je vois pas un truc kickage. Les gens, ils vont trop s’y attendre. Je verrais plus un truc un peu posé. J’ai plus envie qu’on nous laisse tranquille. » « poursuit ensuite Orelsan. « Et il a vraiment limite dit les paroles du refrain. Ce qui est marrant, c’est que oui, c’est vraiment une collab. On l’a vraiment bossé ensemble et on est partis sur ça. C’est vrai que moi, je suis hyper fan de Ninho. Je le trouve trop fort, en fait. » décrit-il sur l’implication de N.I dans ce featuring.