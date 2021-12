Booba dézingue Rohff sur ses ventes, Housni l’ignore totalement

Booba atomise Rohff qui reste indifférent aux attaques ! Le verdict vient de tomber après une semaine d’exploitation Housni réussit à vendre 13 123 exemplaires de son album Grand Monsieur. Un score correct mais inférieur à celui de Surnaturel qui peut s’expliquer par un boycott de Spotify selon le rappeur du 94 avec du tout même 6 495 ventes en physique pour ce projet. B2O n’a pas manqué d’ajouter son grain de sel à l’annonce des chiffres.

Après avoir dévoilé le single « PRT » avec Dala et JSX, c’est sur la profil Instagram d’OKLM que Booba s’est déchainé contre Rohff. Il a commencé a posté un visuel avec l’annonce du score de son rival puis le message « C’est l’heure d’aller chercher ta pelle et de creuser. Tu fais quand Bercy du coup ? » tout en mentionnant le compte d’Housni. Kopp a ensuite continué avec plusieurs captures d’écran des tweets d’internautes.

Booba ridiculise les ventes de l’album de Rohff mais cela ne l’affecte pas

« Oh le méga flop !!!! Il est finito. L’album était attendue depuis 3 ans , c’est son pire démarrage de toute sa carrière alors qu’il a fait une promo de dingue + des feat avec GIMS, NAPS, JUL, DADJU, TAYC, IMEN ES » peut-on sur le premier tweet relayé par Booba sur les ventes de Rohff. « Il n’a pas su proposer de la musique en lien avec les générations et il est malheureusement dépassé à contrario de booba qui vend toujours autant car il su s’intégrer dans l’air du temps et ce renouvelé quand il le fallait. Score logique mais ça fait mal d’assister à son agonie » décrit un autre internaute avec la légende de B2O, « Heureusement que t’es devenu acteur. Enfin tu l’as toujours été ».

« Pire démarrage de sa carrière, alors qu’il fait son retour attendu depuis 3 ans + il y a la hype de Clasico Organisé + le passage dans validé. Rohff est définitivement mort et pourtant je suis un Rohffeur de la première heure, j’ai lutté des années contre les ratpis et la neige » commente un autre. Les provocations de Booba n’ont pas touché Housni qui est resté impassible et a simplement relayé une nouvelle vidéo d’un fan en train d’acheter son album en magasin et qui constate qu’il ne reste que 2 exemplaires dans les rayons avec le message « Le peuple continuez malgré le boycott ».