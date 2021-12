Kaaris a tout ce qu’il faut pour choquer la France avec Kalash Criminel

Kalash Criminel et Kaaris présentent SVR, la fusion entre deux des plus gros visages du rap Sevranais ! Tchalla est le premier extrait produit par Ruffsound, Kable Beatz, Chichi 2031 et Therapy 2093 de leur projet commun. Le titre fait au référence personnage du film Marvel Black Panther sorti au cinéma en 2018.

Kaaris et Kalash Criminel prêts à choquer !

Pour accompagner la parution de ce premier extrait, Kaaris et Kalash Criminel ont décidé de clipper cette collaboration pour 3 minutes 45 de rap à l’état pur avec un clip vertigineux réalisé par AGA Prod et produit par Ma Nia Films. Une nouvelle connexion réussie dont la vidéo vient de dépasser les 2 millions de visionnages sur Youtube pour sa première d’exploitation de quoi lancer de la meilleure des façons la promo de cet album à paraitre le 28 janvier prochain.

En attendant la sortie du projet et de découvrir un nouvel extrait, Kaaris poursuit la promotion de ce clip sur les réseaux sociaux et a notamment mis en avant les paroles de Kalash Criminel dans son premier couplet du morceau avec la phrase « Un cagoulé, un barbu, un cagoulé, un barbu, tout c’qu’il faut pour choquer la France ».

Riska étant le barbu et Kalash Crimi’ le cagoulé ce qui avait d’ailleurs amusé la fille de son compère lors du tournage du clip. Ce dernier nommé a fait le choix depuis le début de sa carrière de ne pas montrer son visage. Il a d’ailleurs expliqué à plusieurs reprises dans des interviews les raisons de cette décision de toujours porter une cagoule.