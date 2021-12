Wejdene, pourquoi elle a disparu ?

Fin de carrière pour Wejdene ou a-t-elle pris une pause ? C’est sans doute la question que tous les fans de la jeune chanteuse de 17 ans qui a totalement disparu des réseaux depuis son élimination de la onzième saison de Danse Avec Les Stars avec une unique apparition lors de la dernière émission qui a consacré Tayc et Fauve comme vainqueurs de la compétition.

Après son ascension fulgurante en moins de deux ans depuis le carton de son titre « Anissa » suivi des tubes « Coco » et « Réfléchir » ou encore « Je T’Aime De Ouf » récemment certifié single de platine ainsi que de son premier album « 16 » disque de platine, Wejdene a connu une popularité grandissante au cours des derniers mois.

Suivie par des millions de fans, la protégé de Feuneu est très active sur ses réseaux sociaux depuis le début de sa carrière. Avec plus de 3,6 millions d’abonnés sur TikTok qui a permis le succès du single « Anissa », 2,2 millions de followers sur Instagram ou encore 1,9 million de d’abonnés sur Youtube, elle donne quotidiennement des nouvelles à sa communauté de ses projets ou encore de sa vie privée mais suite à son départ de DALS c’est silence.

« C’était cool mais… Oubliez moi » c’est le dernier posté message par Wejdene le 24 octobre dernier sans aucune explication. Depuis la chanteuse est silencieuse et les fans craignent que cette absence se prolonge car elle a déjà évoque à plusieurs reprises la possibilité de prendre une pause pour éviter un burn-out notamment sur à l’entrainement intensifs pour DALS. « Ma santé n’a pas de prix. Ma tournée sera la seule. Love tout mes fans, love mon équipe, love Feuneu » avait déclaré dans une ancienne story Instagram.

Toutefois au mois de novembre, Feuneu a livré des indices sur une possible explication de cette décision radicale de sa protégée en parlant d’un ras le bol du comportement d’une partie des personnes de l’ancienne école de l’industrie de la musique. « Des producteurs qui se mettent en avant y’en a eux pleins… certains manquaient de charisme, ils ont préféré faire un pas en arrière. On fait les choses bien nous, met nos artistes sur la lune, on reste dans les étoiles pas loin, fait d’abord péter l’artiste avant de penser à nous ! On connait nos priorités. » avait-il déploré.

Quoiqu’il en soit les fans pourront se rassurer de retrouver Wejdene en concert à partir du mois de février 2022 pour le début de sa tournée dans toute la France mais devront patienter dans longues semaines avant de la retrouver sur scène.