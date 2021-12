Mehdi Maïzi taclé par SDM sur son Top Albums, Booba le termine

Aux commandes de l’émission Rap Jeu et du Code sur Apple Music, Mehdi Maïzi a enchainé les grosses interviews tout au long de cette année face avec aux têtes d’affiche du rap français tel que Orelsan, Maes, Niska, Ninho, SCH, Sofiane, Lacrim ou encore Rohff. En conclusion de 2021, le journaliste a livré son Top Albums de l’année dans lequel ne figure ni SDM, ni Booba et cela n’a pas manqué de faire réagir les deux rappeurs.

« Mon top albums rap fr 2021 est disponible. Émission dédiée ici » a-t-il annoncé sur son compte Twitter tout en détaillant son classement dans une émission de son best-of francophone de l’année. Un Top Albums dominé par Laylow avec son projet « L’étrange histoire de Mr.Anderson », Lala&ce avec « Everything Tasteful » est deuxième et enfin monte sur la dernière marche du podium Ninho avec « Jefe« . La plupart des gros albums de l’album se retrouve dans le classement, Damso, SCH, Ziak ou encore Orelsan mais l’album « OCHO » de SDM est absent du classement tout comme « Ultra » de Booba et « Réelle vie 3.0 » de Maes.

« C’est SON top album. Qu’on soit dedans ou pas on s’en blc le gang, tranquille. » a réagi SDM au tweet de Mehdi Maïzi avant que Booba n’en fasse de même sur Instagram, « On s’en bat les coui**es de ton top. Arrête de faire le connaisseur. T’aimes autant moi, Jul ou Alpha 5.20. T’as pas d’avis. T’es faux et soft comme l’époque que l’on traverse aujourd’hui mais tu verras ». B2O a ensuite relayé un tweet en réaction à ce classement avec le commentaire « MDR il a su*é tous les avis Twitter pour faire plaisir à tout le monde » en ajoutant « Att att y a pas SDM dans ton Top 20 ? Sale fou va t’as rien à faire chez Apple Music! ». « Franchement qu’on soit dedans ou pas, on s’en blc ! Par la force des choses toujours » a ajouté son compère du 92i.

Le DUC n’a pas lâché l’affaire et s’est ensuite étonné de l’absence de son album à lui dans la liste, « Y a pas Ultra dans ton top 20 ? L’album numéro 1 au monde d’un boug qui va faire le Stade de France ? Mais t’es un vrai scélérat c’est incroyable ». B2O a ressorti les classement du Top Albums du mois de mars à la sortie d’Ultra avec son opus à la première place puis les streams des extraits du projet sur Spotify tout en mentionnant Mehdi Maïzi avec le message « mehdimouse Le Code c’est le Go*e ». Le journaliste spécialisé dans le rap français n’a fait aucun commentaire sur les réactions des deux rappeurs du 92i.