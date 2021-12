Booba porte une fausse montre de luxe Richard Mille ?!

Après avoir accusé Gims et Dadju d’avoir acheter des fausses voitures de luxe, Booba se retrouve à son tour ciblé par des critiques pour s’être affiché avec une montre de la marque suisse du Groupe Richard Mille qui semble être une contrefaçon.

Suite au succès de titre « TN » disponible uniquement au format NFT qui aurait rapporté plus 600 000 euros, Booba vient d’annoncer la sortie d’un second titre en Jeton non fongible avec « GDC ». “Grâce au succès de son NFT, Booba s’achète une nouvelle maison” avait fièrement annoncé B2O il y a quelques semaines en postant une photo de magnifique villa de luxe avec ses belles voitures stationnées dans la cour.

Booba arnaqué sur l’authenticité de sa montre ?

Booba vient de teaser sur les réseaux une nouvelle collaboration à venir entre sa marque de vêtements DCNTD et Puma dont il est devenu l’égérie au mois de novembre 2020. Habitué à s’afficher avec des objets de luxe, Kopp a publié en photo de lui pour accompagner cette annonce avec une montre Richard Mille au bras mais le rappeur français exilé à Miami semble s’être fait arnaquer sur cet achat.

Un compte Instagram suivi par près de 200 000 internautes nommé FakeWatchBuster spécialisé dans les contrefaçons que portent les stars a identifié la montre de Booba comme une fausse. C’est la taille de la tête de mort affichée sur l’objet ainsi que son cadre qui interpelle et font douter de l’authenticité de la montre. Les deux détails énoncés ne semblent pas correspondre au véritable modèle de la marque Richard Mille Skull Titanium RM052 en édition limitée à 15 exemplaires dont le prix est estimé aujourd’hui à environ 1,5 millions de dollars.

Pour le moment le DUC n’a fait aucun commentaire sur cette accusation. Un modèle de montre avec lequel son rival Rohff s’est d’ailleurs également affiché en 2016.