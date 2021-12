Jul, disque de diamant avec un album réalisé dans une cabane

Pour finir l’année en beauté Jul a dévoilé le 16ème album de sa carrière baptisé Indépendance le 10 décembre 2021 sous son label D’or et de platine. Le projet a cumulé plus 29 000 équivalent ventes en première semaine. Un nouveau succès pour le J qui a également fêté au début du mois les 6 ans de My World.

L’album My World paru le 5 décembre 2015 est l’un des plus grands succès de Jul et le premier projet qu’il a sorti après sa séparation avec le label Liga One Industry. Cet opus réédité au mois de mars 2016 sur lequel figure les titres En Y, Wesh Alors, Lova, Mama, Amnésia ou encore Comme D’Hab avec Alonzo est certifié disque de diamant. Alors qu’aujourd’hui le rappeur Marseillais peut réaliser ses albums dans des véritables studios d’enregistrement à l’époque de la préparation de cet album, il n’avait que des modestes moyens.

Pas besoin d’un château pour Jul

En effet quelques semaines après la parution de My World, Jul a confié une étonnante information à ses fans en révélant avoir enregistré l’album dans une cabane en bois tout en publiant quelques photos de ce surprenant studio d’enregistrement sur son compte Facebook. « Pour vous prouver qu’y a pas besoin d’un châteaux pour faire des disque d’or et de platine » avait-il déclaré en commentaire de la publication des clichés.

En 2020, dans une interview pour le Magazine Trax, Jul est revenu sur cette anecdote. « C’était au fond du jardin, un peu perdu dans la forêt. Avec des planches en bois, j’avais fait une table et j’avais installé un ordinateur de bureau à l’ancienne, avec la tour. Pour faire l’écran, j’avais pris une petite télé de la marque Changhong, je m’en rappelle encore. » a-t-il confié avec nostalgie avant d’ajouter, « J’avais aussi mis de la mousse sur des planches pour que ça ne résonne pas. Au début, pour enregistrer, j’appuyais sur le bouton REC et je devais courir jusqu’au micro. ».

A lire également : Jul : Offrez-vous son impressionnante Audi RS3 de 500ch [Vidéo]