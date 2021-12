Hatik s’explique sur son freestyle à Skyrock aux paroles incompréhensibles

Hatik a réagi à la séquence de son freestyle aux paroles bafouillées du mois de mars dernier dans les locaux de la radio Skyrock. En pleine promotion à l’époque de son album « Vague à l’âme » l’interprète du rôle d’Apash dans la série Validé s’est prêté au jeu du freestyle dans l’émission Planète Rap mais avait raté l’une de ses prestations très commentée sur les réseaux.

Ce passage en question dans l’émission animée par Fred Musa n’a pas convaincu les internautes en raison d’une partie des paroles confuses d’Hatik pendant son freestyle alors qu’il a pourtant excellé dans l’exercice dans la première saison de Validé et dans ses précédentes performances sur la radio. Les internautes n’avaient pas été très tendres avec lui et s’étaient moqués de la séquence sur Twitter.

Hatik s’était fait lyncher par les Internautes

Dans un récent entretien avec le média Lacrem, Hatik est revenu sur ce freestyle compliqué. « Il faut savoir un truc, c’est que ce freestyle moi quand je le fais, la tête de ma mère, j’me dis ce n’est rien. Et en plus le pire, c’est que maintenant, comme les émissions elles sont en différé. Tu peux refaire. Et genre, ils me disent tu veux refaire ? Et je dis Non, c’est bon, tranquille. » décrit le rappeur français qui aurait pu recommencer sa prestation mais a refusé. « Si c’est aujourd’hui que tu me demandes, mais là aujourd’hui là, je vais faire un Planète Rap, je change. Genre il y a un mot que je bafouille, un tout petit peu, même, on comprend ce que je dis, on refait frérot » précise-t-il ensuite.

Aujourd’hui, Hatik préfère en rire et n’est pas affecté par les critiques, « Ce n’est pas très grave, tu vois, on peut quand même continuer à faire du rap et à ‘tarter’ un maximum de rappeurs donc ce n’est pas très grave en soi » a-t-il affirmé confiant de ses qualités de rappeur. « Moi ça m’a fait plutôt sourire, dans le sens où, en vrai frère, c’est un rappeur qui bégaie. C’est toujours un peu drôle. En gros, un rappeur qui bégaie, un rappeur qui tombe sur scène. C’est toujours drôle quand tu vois un mec genre censé être un peu brillant et qu’en fait tu vois que non, il fait des trucs de mer*e comme tout le monde, c’est grave drôle » s’en est-il amusé en conclusion.