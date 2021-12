Maes : Pourquoi il ne veut plus écrire pour Wejdene

Les raisons de la discorde entre Wejdene et Maes ! Dans le réédition de son premier album 16, la jeune chanteuse de 17 ans devait sortir un morceau écrit par l’artiste Sevranais mais ce single n’est pas disponible sur le projet et a été supprimé de toutes les plateformes de streaming. Une décision que regrette sans doute ses fans mais dont le rappeur du 93 a livré l’explication.

Au mois de septembre 2020 avant la parution de son album, Wejdene a annoncé sur son compte Instagram une collaboration avec Maes sur une chanson écrite par ce dernier qui en a finalement décidé autrement. A l’annonce de la tracklist de cet opus de 12 titres figure le morceau « Indifférent » produit par Bersa mais après sa sortie il est finalement retiré du projet sans aucune explication cela a intrigué son public pendant plusieurs mois.

Ni Wejdene, ni son son manager Feuneu n’ont commenté cette disparition soudaine mais quelques mois suite à la surpression de ce single, Maes s’est exprimé à ce sujet pour en révéler la raison. Le rappeur d’origine marocaine en a fait la demande suite au scandale du producteur de la célèbre chanteuse ayant insulté des communautés Arabes dans une interview.

Feuneu, a tenu des propos inappropriés lors d’un entretien pour le média Yard concernant le Maroc notamment sur des Marocaines peu de temps après la polémique de la vidéo supposée être humoristique de Brahim Bouhlel qui avait déjà indigné Maes. L’auteur du single Madrina a donc fait le choix radical de faire retirer le morceau « Indifférent » qu’il avait écrit.

« Après les propos tenus par Feuneu lors de son itw Yard j’ai fait supprimer le titre « indifférente » que j’ai écrit et composé pour Wejdene. Il n’est plus disponible à ce sujet », s’était-il expliqué via ses réseaux sociaux sur cette affaire pour apporter des réponses aux auditeurs tout en détaillant ce choix.

