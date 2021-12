Quand Ninho “vole” la prod d’un autre rappeur sur Jefe

Le beau geste du rappeur ISK qui a laissé la prod d’un de ses morceaux à Ninho pour son dernier album Jefe. N.I lui a rendu hommage lors de sa semaine Planète Rap en expliquant tous les détails de cette anecdote amusante.

Fraichement certifié disque de platine avec son album Jefe dont le single éponyme est toujours numéro 1 du Top Singles. A l’occasion de son passage chez Skyrock pour la promotion du projet au début du mois, Ninho a dévoilé qu’un des titres de cet opus a failli ne pas voir le jour. En effet sur le single « RER D » produit par Voluptyk, N.I utilise une intru qu’un autre rappeur français a déjà utilisé pour un freestyle.

ISK laisse l’instru à Ninho qui lui rend hommage

Ninho s’est retrouvé contraint de se mettre d’accord avec ISK pour ajouter « RER D » à la tracklist de son nouvel album et ce dernier a approuvé sa requête. Le rappeur du label Bendo 11 Records a posé sur cette prod dans le Freestyle Parano réalisé pour le média indépendant Raptele il y a quelques mois. « Le frérot ISK a posé sur l’instru’ à la base des bases. Il m’a laissé posé dessus et a supprimé son clip de YouTube pour me laisser sortir le son sur l’album » raconte l’interprète de « Lettre à une Femme ».

ISK a donc accepté de faire retirer sa vidéo de Youtube pour que Ninho puisse mettre sa chanson sur Jefe et il a tenu à le remercier pour ce geste. « Il a compris, c’est un bon. Je l’avais fait depuis longtemps, il y a eu un problème d’instru et ISK nous a laissé sortir le son. Il a supprimé son freestyle, donc grosse force à lui. C’est la classe », confie N.I.