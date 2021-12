Lacrim ne porte plus des marques de luxe et révèle la raison

Lacrim tire un trait sur tout ce qui est bling-bling ! Au début de sa carrière El Tigre s’est fréquemment affiché avec des vêtements de grandes marques de luxe notamment dans ses clips. Cette époque est désormais révolue et il vient de révéler pourquoi.

Lacrim n’a plus besoin d’accessoires de luxe

Lacrim s’est longuement confié dans un entretien avec Mehdi Maïzi dans l’émission Le Code sur Apple Music pour parler de son dernier album « Persona non grata« . Il s’est aussi exprimé sur divers sujets comme son parcours et pour donner l’explication sur le fait qu’il ne porte plus des vêtements ou encore des objets des grandes marques.

En 2017, l’auteur de Corleone avait par exemple interpellé le public en s’affichant avec une veste Philipp Plein hors de prix d’une valeur de 25 000 euros lors d’un showcase à Paris. « C’est un conversation profonde, il y a beaucoup de paramètres différents. En ce qui concerne le fait que je sois passé par une période où oui, je pense que j’étais un peu arriviste. Je sortais de prison et je n’étais pas très bien entouré aussi, sur tous les points. Aujourd’hui, je suis bien entouré et j’ai grandi. » a répondu Lacrim questionné par le journaliste d’être une caricature de rappeur arborant des marques de luxe.

La famille, sa nouvelle priorité

« Tu vois, là, je suis avec toi aujourd’hui, je n’ai pas mis de montre, je ne sens pas le besoin. Je ne mets plus rien de luxe, je ne ressens pas le besoin. J’ai arrêté, je pense que je dois faire des choses plus essentielles dans la vie » se justifie ensuite Lacrim.

Karim Zenoud de son vrai nom a désormais oublié tout ça et a d’autres priorités aujourd’hui comme se concentrer sur sa vie de famille, « Je m’occupe de ma famille, ma mère, mon père, ma sœur, mes enfants du mieux que je peux parce que je ne les vois pas, c’est compliqué. Moi en tout cas, je sais que quand ils vont grandir, ils auront leurs biens, ils auront tout ce qu’il faut pour eux ».

Un changement profond !

Dans cette interview le rappeur a également révélé avoir changé en tant qu’homme, « Je pense que c’est une conversation profonde, mais entre changer et s’améliorer, c’est deux points qui sont différents. Je pense que moi j’ai une évolution de vie et que tout le mal que j’ai fait, ça m’a permis d’évoluer et d’être la personne que je suis aujourd’hui. Je regrette rien et si c’était à refaire, je referais tout. »

« Ce qui est important c’est de savoir que, ce que j’ai fait hier, si l’action se représente devant moi, je sache qu’aujourd’hui je ne dois pas la faire parce que ce n’est pas bien. Ou il y a d’autres façon de le faire. C’est ça qui fait qu’aujourd’hui je m’améliore. » affirme-t-il.

Article lié : SCH et Lacrim, c’est fini !