Le but sublime de Benzema contre l’Athletic Bilbao en vidéo

L’incroyable frappe de Karim Benzema qui a inscrit un but sensationnel. L’attaquant français est en grande forme et vient encore de le confirmer ce mardi soir face à l’Athletic Bilbao pour le compte de 21ème journée de Liga.

Dans le stade San Mamés de Bilbao, le Real Madrid s’est offert dès la 10ème minute du match 2 buts d’avance face à son adversaire du soir grâce à son international français. Benzema a ouvert le score à la 4ème minute après une remise de Kroos à l’angle de la surface, il a réalisé une superbe frappe enroulée qui a terminé au fond des filets de Julen Agirrezabala impuissant sur ce tir.

KB9 a récidivé 3ème minute plus tard pour s’offrir un doublé sur une action amenée par Eden Hazard dans la surface de l’Athletic Bilbao, Benzema en position de hors jeu a récupéré le ballon contré par Unai Nuñez qui le remet en jeu avant d’aller battre tranquillement le gardien adverse. Le Nueve a inscrit son 14ème et 15ème but en Liga. Les basques ont eux ensuite réduit le score.

