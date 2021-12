Orelsan réussit une performance jamais vu dans le rap français

Orelsan bat tous les records en cette fin d’année et continue d’écrire sa légende avec ses exploits ! Ce qu’il réalise avec Civilisation au niveau des ventes est vraiment colossal.

Toujours numéro 1 du Top Album cette semaine un mois après la sortie de Civilisation, Orelsan a encore écoulé plus 45 000 exemplaires de son album la semaine dernière et le rythme phénoménal ne baisse pas. En effet le rappeur Caennais vient de dépasser ce vendredi les 300 000 ventes avec ce projet ce qui lui permet d’obtenir la certification de triple disque de platine, un véritable exploit.

Civilisation comptabilise notamment 112millions de streams sur Spotify avec une moyenne de plus 7,5 millions de streams par morceau. « L’odeur de l’essence » et « Jour meilleur » sont les titres les plus populaires sur les plateformes de streaming. Il s’agit également des deux morceaux de l’album clippés par Orelsan avec 11 millions de vues pour le premier cité et 2,2 millions pour le second. Triple disque de platine en un mois, jusqu’à aujourd’hui aucun rappeur français n’a fait mieux qu’Orel’, il établit donc un nouveau record.

À titre de comparaison, Civilisation est loin devant les derniers gros cartons du rap français tel que « Les Étoiles vagabondes » de Nekfeu, « Deux Frères » de PNL ou encore « Destin » de Ninho qui sont tous en dessous de la barre des 200 000 ventes après un mois d’exploitation comme le démontre le graphique en bas de page.

Orelsan vient également de mettre en vente des nouvelles éditions de la version physique de l’album dans les bacs, « L’artiste qui a fait les designs des CD de Civilisation est

Raegular. Il a donc droit à sa propre édition. (Dispo bientôt) On a aussi rajouté une « Shuriken édition » qui est sortie cette semaine » a-t-il tweeté pour l’annoncer.

Article lié : Orelsan moqué par Booba sur sa performance au stade de Caen

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par OrelSan (@orelsan)

Ce que réalisent Orelsan et « Civilisation » commercialement est colossal 📈 À titre de comparaison, l’album est déjà largement en avance sur le fabuleux trio diamanté de 2019. pic.twitter.com/RVxLQVmDbf — Interlude (@interludefrance) December 21, 2021