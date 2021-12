Dadju n’assume par son feat avec Koba LaD ? La preuve en images !

Les paroles de Koba LaD sont visiblement trop vulgaires pour Dadju qui a décidé de censurer son couplet en s’amusant de la situation ! Le frère de Gims a retrouvé la scène pour une série de concerts afin d’interpréter en live ses titres devant son public, lors des shows certains morceaux ne sont pas repris en entier comme sa collaboration avec le rappeur originaire d’Évry de quoi surprendre les internautes.

En 2019 à l’occasion de la sortie de son deuxième album, Dadju a étonné ses fans avec la présence d’un featuring en compagnie de Koba LaD sur le titre « TPB » (T’es pas Beyoncé) produit par Nyadjiko car les deux artistes ont un style d’auditeurs totalement différent. Ils ont même clippé ce single dont la vidéo totalise plus de 12 millions de visionnages sur Youtube. Une collaboration assez improbable sur laquelle l’interprète du tube « Reine » s’est expliqué dans un entretien avec le média Melty lors de la promotion du projet.

Un couplet trop sombre pour Dadju ?

« Feat’ improbable : j’avais une instru’ en tête et j’entendais que Koba dans l’instru’. J’étais avec mon manager, j’lui dis : “T’as le numéro de Koba ?”, il m’dit : “Non, mais je peux l’avoir”. Deux-trois minutes, il arrive à m’avoir le numéro, j’appelle Koba, j’lui dis : “[…] » a–t-il confié sur ce choix en 2020.

« J’suis au studio, j’suis sur mon 2ème album. J’suis en train de le finir et tout. J’ai une idée en tête : “j’aimerai bien qu’on fasse un son toi et moi”. Il m’dit : “Ah ouais, carré, moi, tu connais, moi, tu m’dis direct et j’viens, moi, j’suis là, mon reuf”. En studio, Koba il est comme son image, c’est-à-dire qu’il est là avec sa bouteille, posé, il boit, il pose. » décrit-il dans la suite de cette interview avant d’expliquer que Koba LaD était à l’époque sceptique sur la bonne réception de son couplet auprès du public de Dadju mais ce dernier a finalement décidé de le laisser.

« On est allé au studio. On a fait le son et lui. Il voulait enlever son couplet, il s’dit : “Non mais tu connais, moi je m’en fou, mais ton public, tu connais”. J’lui dis : “Laisse, c’est comme ça en fait. Moi, je veux Koba, Koba, j’veux pas Koba censuré, fais comme si c’était ton album, y a pas de problème, t’inquiète pas”. conclu-t-il sur cette anecdote.

Les fans chantent les paroles de Koba LaD

Une décision assumée donc de l’inviter sur son album de Dadju mais un peu moins sur scène. Après avoir récemment reçu des strings en concert, le Prince Dadj a coupé le couplet de son compère dans l’un des ses shows lors de l’interprétation du titre « TPB » comme le prouve une vidéo postée sur les réseaux par un internaute. « Vous êtes des oufs » commente-t-il avec le sourire face aux fans qui reprennent eux les paroles très explicites de Koba LaD.