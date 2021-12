Freeze Corleone : l’explication derrière sa photo de profil à 260 000 $

Voici l’histoire bien particulière derrière l’image du profil de Freeze Corleone ! L’un des achats de l’artiste du 667 qui pourrait rapporter gros, grâce à la cryptomonnaie, un business fleurissant à la mode chez les rappeurs.

Absent d’Instagram, Freeze Corleone a récemment fait son apparition surprise sur le réseau social pour se rapprocher de son public qui a été interpellé par sa surprenante photo de profil. 6ix9ine, Booba avec ces derniers titres (« GDC » et « TN »), Kaaris et Kalash Criminel pour leur album commun avec un système de « Black Card » avec 1000€ de Bitcoins, récemment les artistes de la scène urbaine sont de plus en plus nombreux à se lancer dans la cryptomonnaie.

Freeze Corleone pourrait toucher un joli pactole

Le NFT permet à son acquéreur d’avoir une œuvre unique et originale en sa possession. Les Mutant Ape attirent actuellement plusieurs personnalités comme Freeze Corleone. Au début du mois le jeune rappeur français a débarqué sur Instagram avec comme photo d’illustration pour son compte suivi par plus de 146 000 internautes une image avec fond jaune d’un singe mutant. Il a déboursé un peu plus de 26 000 euros pour s’offrir ce Mutant Ape estimé à approximativement 30 000 dollars (7,3 ETH) au moment de cet achat, le 3 décembre dernier.

Issu de la collection Bored Ape Yacht Club prisée par Fallon, DJ Khaled, Steph Curry ou encore Post Malone, cette photo a pris beaucoup de valeur ces derniers jours comme l’affiche le compte OpenSea de Freeze Corleone. Une offre d’achat d’un peu moins de 27 000 dollars a été faite par un acheteur potentiel il y a 4 jours.

La mise en vente prend fin ce 28 décembre et elle pourrait même rapporter plus de 263 000 dollars (66,7 ETH) au rappeur selon l’estimation actuelle de la carte. La valeur vient d’exploser ces derniers jours et il pourrait donc récupérer une belle somme avec cette vente.

A lire également : Nekfeu et Freeze Corleone : le feat rêvé devient enfin réalité