Lacrim : « Je me suis fait bai*er », la vérité sur son clash avec SCH

Lacrim vient de s’expliquer sans langue de bois sur son clash avec SCH ! On connait enfin toute l’histoire du différend qui oppose les deux rappeurs français. L’interprète de Corleone s’est confié en toute franchise sur le pourquoi de ses problèmes avec le rappeur d’Aubagne en révélant des détails sur cette affaire.

Il y a quelques jours Lacrim a fait face aux internautes dans un live sur Twitter pour répondre aux différentes questions du public. Il a fait quelques confidences comme l’annonce de la sortie prochaine d’un single en hommage à Benzema et d’un featuring avec Lil Baby. L’artiste s’est aussi exprimé sur son embrouille avec SCH en affirmant qu’ils ne vont plus travailler ensemble tout en regrettant le fait qu’une discussion entre eux aurait pu changer les choses. Une relation au point mort s’était-il justifié.

On sait pourquoi Lacrim est en clash avec SCH !

Lacrim est revenu sur ce malentendu avec SCH à l’occasion d’un face à face entre le rappeur et des fans organisé par le média « Booska-P » pour parler de son nouvel album « Persona non grata » en compagnie de ses amis Mister You et Bim Bim. Questionné sur le « S », il a enfin dévoilé les raisons de cette discorde. « J’ai eu des antécédents avec SCH par exemple où je n’ai pas eu de signature contractuelle. Ca ne regarde pas forcément l’artiste SCH directement mais il était produit par un mec avec qui j’étais associé et je n’ai pas touché un euro. » a-t-il déploré.

« Ensuite, si tu veux vraiment rentrer dans le truc, SCH c’est un artiste qui devient patron après parce que je rentre dans la boucle avec mes potes, avec mes copains et on enlève ce producteur et on met SCH producteur. » a enchainé Lacrim avant de poursuivre « Tu vois, je fais monter sa mère sur Paris et je lui ouvre une boîte. Sa boîte Baron Rouge, c’est mon avocat, c’est nous qui l’avons payé sa boîte et on est censé être associé ce qui ne s’est jamais passé donc, je vous le dis, dans le futur, je ne me ferais plus bai*er. ».

Une explication claire qui permet donc de mieux comprendre les démêlés opposant les deux rappeurs sur la fin de cette collaboration.