Fababy menacé par Morsay après ses révélations sur La Fouine et Booba

Morsay s’en prend virulemment à Fababy après ses révélations sur la Team BS et ses compliments sur Booba ! Discret sur la scène musicale ces derniers temps, le rappeur du 93 s’est exprimé il y a quelques jours dans un live Instagram au sujet de son passage dans le groupe formé par Laouni en faisant quelques confidences sur sa relation avec les autres membres notamment Sultan.

Cette année Fababy a dévoilé deux clips avec les titres « Comme les grands » en compagnie de Still Fresh et « Ivoirien est chaud » avec H Magnum pour faire patienter son public avec son prochain projet. En attendant, l’ancien compère de La Fouine a également échangé avec ses fans récemment sur les réseaux en faisant des nombreux révélations et a notamment expliqué ne pas être ami avec Sultan, un autre membre du groupe, il s’est expliqué sur le clash avec Sofiane et a confié écouter les titres de Booba en cachette à l’époque en raison du clash de ce dernier avec Laouni pour éviter de prendre parti. Les propos ont fait réagir Morsay qui vient d’annoncer son souhait de se présenter aux prochaines élections présidentielles en France.

Morsay ne mâche pas ses mots contre Fababy

Après Sultan qui s’est agacé des déclarations de Fababy, Morsay s’est énervé contre l’artiste du 93 et déplore son manque de respect envers Laouni. « Le mec a mangé grâce à La Fouine. Ce que j’aime chez La Fouine, c’est qu’il n’a jamais envoyé Sultan taper des mecs. Booba a envoyé un mec taper Sultan. Sultan n’est pas en guerre avec La Fouine, arrête de parler d’eux. Avec sa tête d’œuf, je ne sais pas comment La Fouine a pu prendre ce bras cassé » affirme-t-il au début de la vidéo.

« Sultan lui au moins quand La Fouine l’a boosté. Il a toujours soutenu La Fouine, ça c’est un bonhomme. Si je te croise, évite de rester sur mon trottoir, je n’aime pas les traitres comme toi. Tu voulais su*er Booba, il fallait le dire dès le début. Booba s’en fout de ta cha**e. Quand tu manges avec La Fouine, tu dédicaces La Fouine, je vais m’occuper de toi. Respecte les bonhommes, pas les mecs qui s’en foutent de ta cha**e. Remercie La Fouine et ferme ta pu*ain de gueule » ajoute ensuite Morsay très remonté. Pour éviter d’envenimer la situation, Fababy n’a fait aucun commentaire sur ses révélations et n’a pas répondu aux différentes attaques.