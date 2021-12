OhMonDieuSalva lynché pour son joint roulé sur la Bible, il s’explique

OhMonDieuSalva a choqué les internautes mais il a finalement fait son mea-culpa dans un message d’excuse pour répondre au scandale ! L’influenceur s’est retrouvé en pleine controverse depuis quelques jours suite à la diffusion d’une vidéo dans laquelle il s’affiche en train de rouler un joint sur une Bible. La séquence a rapidement suscité le mécontentement des internautes sur les réseaux.

Un manque de respect d’OhMonDieuSalva qui indigne les Twittos

Cette blague de mauvais gout du Snapchateur à la chevelure verte n’est pas passée. Les internautes sont outrés des images de OhMonDieuSalva posé dans une voiture avec un large sourire tout en se roulant un joint en utilisant la Bible comme plateau pour réaliser son assemblage, « C’est juste un livre » commente-t-il dans la vidéo. Il s’est attiré les foudres des Twittos.

« Les frères et sœur chrétiens faut boycotter cette grosse mer*e de @ohmondieusalva qui fait le fière à rouler son joint sur la bible », « Puis ohmondieusalva on sait très bien pourquoi il a choisi la bible et pas un autre livre mdr ta*ette », « Venez on se désabonne tous de #OhmonDieuSalva ! Il a pété les plombs lui, c’est quoi ce manque de respect! Il croit qu’il peut faire du buzz comme ça ? C’est Kanye west ? », « Je suis pas chrétienne mes on en parle de @ohmondieusalva qui roule un joint sur la bible zéro respect @naobabe9 parle à ton mec ce chien la » peut-on lire dans les commentaires.

L’influenceur se justifie !

Interpellé par le média Instagram kuntakinte842 qui a relayé la séquence, OhMonDieuSalva a tenté de s’expliquer sur cette polémique en lui adressant un message en privé. « Jamais mon frérot, je ne suis pas fou. J’aurais jamais posté ça sinon ! Ce que tu m’as dit ça m’a touché c’est pour ça que je te réponds. On est des hommes si tu m’as approché c’est que t’es un homme et que t’es vraiment mon haflik d’amour ! » déclare-t-il.

« Moi je te dis t’s vu depuis que ça tourne je dis rien parce que je sais que c’est faux maintenant après si ça prend es proportions énormes et que des gens comme toi ou autres sont touchés c’est pas bon j’ai pas à être long parce que j’ai voulu faire une blague mal placée et c’est pas passé t’as capté mais toi je te parle parce que tu m’as bien parlé on se connait. », poursuit l’influenceur avant de conclure, « Y’a rien même moi je suis chrétien t’as capté ça a été mal interprété mal placé je ferais un communiqué pour mes gens à qui ça a touché mais c’est faux mon bro c’était une blague que j’aurai du éviter ».

Une fausse Bible utilisée

Face aux nombreuses critiques à son encontre, OhMonDieuSalva a ensuite présenté des excuses publiques pour tenter d’apaiser les esprits et se justifier. Il explique que ce n’est pas une véritable Bible dans la vidéo. « Wesh grandissez vous aussi c’était pas une vraie bible mes hafliks d’amour, je suis pas fou. Je vous ai fais une blague et vous y avez cru mais c’est plus marrant vu les proportions que ça prend (même si d’autres n’ont pas cru mais je préfère clarifier). » se défend Snapchateur avant de préciser, « Je m’excuse sincèrement auprès des chrétiens étant moi même un chrétien aimons nous vivants peu importe la religion la couleur l’origine (…) Prenez soin de vous et de vos familles que Dieu vous bénisse abondamment. Restez en vie, votre Haflik d’amour malgré tout ».