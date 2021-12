Furieux, Lil Uzi Vert veut en découdre avec un autre rappeur

Lil Uzi Vert vient encore de faire parler de lui sur les réseaux en dehors de sa musique suite à son altercation avec un autre rappeur. La situation a failli dégénérer et la vidéo de la scène est devenue virale sur la toile.

Alors que la plupart des personnes ont fêté dans la bonne humeur le réveillon de Noël ce 24 décembre, Lil Uzi Vert s’est encore fait remarquer à New York dans un magasin de vêtements. Furieux, l’artiste originaire de Philadelphie a tenté de frapper un autre client du magasin. L’individu en question a filmé le rappeur américain en le provoquant qui s’est passablement énervé de la situation. Il s’est dirigé vers lui pour en découdre mais a été retenu par une femme avant l’intervention d’un garde du corps pour assurer sa sécurité et tenter de mettre fin à la confrontation.

Sur les images une jeune femme qui emble être sa styliste personnelle stoppe Lil Uzi Vert pour tenter de le retenir. Le rappeur du nom de Guapo Sensei The God auteur de la vidéo a mis en ligne la scène et dans la séquence relayée sur les réseaux on entend ce denier provoquer Symere Woods de son vrai nom à plusieurs reprises profitant de l’occasion pour faire du buzz.

D’après les rumeurs des médias américains, un membre du groupe de Guapo Sensei The God voulait prendre une photo avec Lil Uzi Vert mais il n’a pas accepté la demande et s’est fait insulter avant qu’un début d’altercation n’éclate entre eux. Le rappeur à l’origine de la vidéo a ensuite publié un diss-track contre l’artiste au diamant sur le front.

I WAS BOUTA WHOOP @LILUZIVERT ASS THE NERVE OF THEE TRYNA ASK LORD GUAPO SENSEI FOR A FREE FEATURE THE PERKIES GOT YOU BUSSIN pic.twitter.com/eRdib0yEvl

— The Hood Messiah 🇭🇹 (@GuapoSensei) December 25, 2021