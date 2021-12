Lacrim le clash avec Dj Kore : « Ça a s’est mal passé, ça a pété »

Lacrim se confie enfin sur les raisons de son clash avec Dj Kore ! En début d’année les deux compères ont annoncé officiellement leur réconciliation et ont fêté l’événement avec une nouvelle collaboration sur le single « Mango » issu de la bande originale du film « En passant pécho » réalisée par le célèbre producteur français. Dans une récente interview, El Tigre est revenu sur cette discorde passée.

Au mois de mai dernier, Dj Kore s’est expliqué sur cet ancien conflit avec Lacrim. « Par rapport à ce que les gens ont pu fantasmer, les embrouilles dans la musique c’est l’oseille par exemple. Il y a jamais eu ça entre nous, jamais eu de trucs bizarres. Lui comme moi, on a tenu une ligne de conduite, on n’a jamais tiré sur l’autre, même quand on était en embrouille » a-t-il confié en révélant que c’est grâce à Oumardinho, le manager du rappeur qu’ils se sont rapprochés, « C’est l’heure de la paix » lui a envoyé comme message ce dernier.

L’origine de l’embrouille entre Lacrim et Kore

« Il m’envoie une photo de Karim qui me sourit à moi et je le connais. Je me tape une barre de rire. Je me dis que j’ai capté le truc, je l’ai pris à la cool » a conclu Dj Kore sur cette anecdote de l’échange avec Oumardinho. Cette réconciliation s’est poursuivie sur l’album « Persona non grata » paru le 9 décembre. Lors d’un entretien avec le média Booska-P, Lacrim s’est expliqué à son tour sur cette réunification et les dessous de cette embrouille qui est désormais de l’histoire ancienne.

« Je pense que déjà, il y a un peu d’égo. Peut-être des deux parts. Quand je suis sorti de prison, je voulais être mon propre patron, DJ Kore, je pense qu’il avait d’autres projets. Donc on ne s’est pas entendu sur ça » explique-t-il tout d’abord. « J’étais en son-pri et de dehors j’entendais des sons de cloches. En temps de prison, une information, tu la multiplies par 4. J’étais un peu énervé et je suis sorti dans un mauvais état d’esprit. J’en voulais à mon entourage » clarifie par la suite Lacrim qui s’est également exprimé sur son différend avec SCH dans cet entretien.

« Aujourd’hui chacun à sa place, on a plus confiance en l’un en l’autre aujourd’hui et ça se ressent dans l’équilibre de l’album » conclu Lacrim afin de montrer qu’il a définitivement tourné la page de cette brouille avec Kore.