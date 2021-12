PNL : leur très beau geste envers les gamins des Tarterêts

Absent de la scène médiatique en 2021, le retour de PNL se fait attendre pour les fans du groupe Parisien ! Avant de retrouver au mois de mai prochain le public sur scène après déjà deux reports de leur tournée Ademo et NOS sont restés silencieux tout au long de l’année mais cela n’empêche pas le duo de mener des bonnes actions en toute discrétion cette période de fêtes.

Après l’énorme succès de leur dernier album « Deux Frères » paru au mois d’avril 2019 puis certifié disque de diamant au mois d’août 2020, leur second album a franchir le seuil des 500 000 ventes après « Dans la légende », le groupe PNL n’a pas pu défendre sur cet opus en concert en raison de la pandémie du Covid-19 ayant entrainée la crise sanitaire dans le pays avec comme conséquence deux annulations de la tournée qui est finalement décalée pour le mois de mai prochain avec quatre dates événements à l’Accor Arena de Paris.

PNL ont offert des cadeaux de Noël aux enfants

En attendant Ademo et NOS ne communiquent pas sur les réseaux avec uniquement un message en hommage à Virgil Abloh suite à l’annonce de son décès à la fin du mois de novembre dernier. Malgré ce silence et leur notoriété, les deux frères sont toujours proches du quartier où il ont grandi comme l’atteste le beau geste des rappeurs qui ont fait distribuer des cadeaux de noël aux gamins les plus démunis de leur quartier des Tarterêts avec un père Noël QLF.

Le groupe PNL n’a pas relayé cette initiative mais des images des témoins de l’événement ont relayé l’information sur la toile avec des vidéos d’un père Noël en train d’offrir des petits pistolets à eau et des frisbees aux enfants.