Booba démonte Stella Kamnga avec une nouvelle attaque dans GDC

Booba relance les hostilités contre Stella Kamnga dans son dernier single GDC ! Pour son nouveau titre, le DUC a décidé de rééditer le choix de sortir uniquement le morceau au format NFT comme pour TN, cela s’est encore révélé être une véritable réussite tout en profitant de l’occasion pour régler quelques comptes contre la chroniqueuse de l’émission Les Grandes Gueules sur RMC.

Après la performance des ventes de TN, Booba vient de réussir le même exploit avec les nouvelles cartes NFT de GDC disponibles depuis le 22 décembre. Les mille NFTs mis à disposition se sont écoulés en seulement 4 jours. Comme pour le précédent single sous ce format, B2O a collaboré avec Laks On The Track pour réaliser l’instrumentale de la chanson et n’a pas hésité à placer des piques dont la plus marquante contre Stella Kamnga avec qui il a eu un échange tendu au mois de novembre dernier.

La punchline piquante de Booba pour attaquer Stella Kamnga

Dans le premier couplet de GDC, Kopp lâche un petit tacle à Gims en référence à l’accusation d’avoir offert une fausse Lamborghini à Demdem, « Rachète pas l’Urus à Meugui, c’est Abdou Motors, il est pipé ». Il s’en prend aussi à Stella Kamnga avec la punchline, « La chatte à Stella Kamagras, kilométrage illimité« . Booba s’amuse à déformer le nom de famille de la chroniqueuse politique tout en l’accusant d’être une femme facile ayant eu des nombreuses aventures avec des hommes.

Le conflit entre le DUC et Stella Kamnga a éclaté le mois dernier suite à la vidéo de cette dernière confiant avoir comme modèle féminin Marine Le Pen. Attaquée par Booba, elle ne s’était pas démontée. « Booba le rat-peur vient que je te fabrique un buzz vu que tu en as besoin pour vendre ta musique en conserve même pas bio. Les africains qui te soutiennent sont naïfs. (…) Ton niveau c’est moi ! 56 kg et tu ne m’impressionnes toujours pas. » avait-elle notamment répliqué avant de signaler le profil du rappeur pour ses provocations ce qui avait conclu l’échange entre eux.

Avec ce morceau, Booba en remet une couche et Stella Kamnga n’a pas encore réagi. « SOLD OUT!!! Les sans talents aboient… la caravane passe. Bonnes fêtes à tous même si le coeur n’y est pas!!! Restons concentrés » s’est réjoui l’ancien membre du groupe Lunatic sur le compte Instagram OKLM pour ce nouveau succès.