Davinhor tacle Imen ES après une ancienne vidéo compromettante

Imen ES vient de s’attirer les foudres de Davinhor suite à la diffusion d’une ancienne vidéo dans laquelle elle tient des propos controversés ! La jeune rappeuse originaire de Creil n’a réagi à cette séquence pour s’en prendre à la chanteuse française d’origine marocaine.

Davinhor recadre Imen ES

Suite au succès de son premier album « Nos vies » certifié disque de platine, Imen ES a dévoilé au début du mois son second opus nommé « ES » avec plusieurs invités tel que Niro, Vitaa, MHD, Camille Lellouche, Abou Debeing ou encore Fedoua Es. Cet été, son single « Essaie Encore » a connu un beau succès avec plus de 25 millions de vues pour le clip tout comme son titre « Fantôme ». Une réussite ternie par une récente polémique après qu’une vidéo de la chanteuse a refait surface dans laquelle elle fait des tresses et commente, « Il y a une deuxième fatoumata ».

La chanteuse accusée de racisme

Cette phrase a outré les internautes sur les réseaux qui ont dénoncé des propos racistes. La principale n’a pas faire de commentaire sur cette séquence mais Davinhor a décidé de la recarder sur son compte Snapchat. « Bonjour à tous sauf Imen ESTMG. Nous on se respecte mais vu que personne veut nous respecter on va imposer le respect. Des belles tresses, ok ? C’est ma culture. Je ne suis pas en train de m’approprier la culture de quelqu’un. C’est ma culture. Il n’y a pas de souci si tu veux t’approprier ma culture, appropries toi ma culture mais respectes ma culture. » s’agace la rappeuse avant d’ajouter « Regardez comment la vraie Fatoumata est jolie, regardez comment Fatoumata elle donne. Bien nutella bien chocolat bien fatoumata bien dans mes baskets je me ressemble ».

Imen Es je la trouve un peu trop à l’aise là et c’est pas du tout la première fois qu’elle s’autorise à faire des remarques de ce genre là et puis quand on lui dira que c’est du racisme elle dira : «Comment puis-je être raciste si je suis marier à un noir ?» 🙄#imenes #racisme pic.twitter.com/ymWTrGqN79 — 🕶🐆 (@Adraaaf) December 23, 2021