Rohff : Le jour ou à cause d’un footing il rate le début de son Zénith

Rohff s’est mis dans le rouge juste avant une énorme prestation ! Housni devrait éviter de faire une séance de sport avant son prochain concert programmé à Bercy le 15 novembre 2022. Récemment de passage sur la radio Mouv’, il a confié avoir manqué en 2009 le début de son concert au Zénith en raison d’un footing avec sa prestation sur scène.

De retour dans les bacs avec son double album Grand Monsieur, Rohff poursuit la promotion de cet opus dans les médias. Invité dans l’émission Mouv’ Rap Club, Housni a révélé une anecdote amusante sur l’un de ses gros concerts en 2009 qu’il avait préparé quelques heures avant avec une grosse séance de course à pied pour ce mettre en bonne condition physique avant cet événement mais que cela a eu pour conséquence qu’il a raté son entrée.

Ça ne s’est pas passé comme prévu pour Rohff

Un des journaliste a questionné le rappeur du 94 sur sa phrase, « Des concerts de 3 heures sans boire une goutte d’eau, des freestyles de trente minutes où je suis infatigable. ». « En tout cas c’est réel, c’est vraiment arrivé. On se met en condition pour, on est sportif » commence à expliquer Rohff. « Les 3 heures c’était au Zénith 2009, j’ai fait 3 heures, et en plus j’ai fait le fou. Ce jour-là j’ai fait un footing avant d’y aller. Pour moi c’était stratégique, c’était une façon de dégager ma cage thoracique, préparer les poumons. Et je suis arrivé, j’étais fatigué. » poursuit-il ensuite.

Rohff raconte que finalement le public n’a rien remarqué même s’il a repris un de ses classiques avec un cheveu sur la langue « En plus j’ai sauté dans la foule, le temps de remonter, c’était galère, je suis arrivé j’avais un cheveu sur la langue, j’ai fait : « ça va, alors je l’ai fait ou pas ? » Personne a remarqué, j’ai chanté Regretté avec un cheveu sur la langue. » confesse-t-il.

