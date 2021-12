« Cristiano Ronaldo m’a laissée tomber comme une merde » affirme Natacha Rodrigues

Après une saison 2020/2021 décevante sous les couleurs de la Juventus Turin avec comme seule titre la coupe d’Italie, Cristiano Ronaldo a rejoint Manchester United cet été pour se lancer un dernier challenge à 36 ans mais cette année il a également fait face aux révélations de Natacha Rodrigues qui affirme avoir eu une aventure avec CR7.

L’affaire a fait beaucoup de bruit dans la presse Anglaise lors de son transfert mais le joueur ne s’est pas exprimé face aux déclarations de la mannequin portugaise. Cette dernière assure avoir eu une relation avec l’attaquant des Red Devils alors qu’il était déjà en couple avec sa compagne actuelle, Georgina Rodriguez.

Dans un entretien avec le média britannique The Sun, Natacha Rodrigues a confie avoir envoyé un cliché de son postérieur à CR7 sur les réseaux avant d’expliquer la suite des échanges avec le quintuple Ballon d’Or, : « A 6 heures du matin, il m’a envoyé un message et tout est parti de là. C’est quand je lui ai envoyé une vidéo de moi en train de twerker en sous-vêtements qu’il a dit qu’il voulait me voir. Cristiano a toujours dit clairement qu’il aimait mon corps. » explique dans une déclaration traduite par Cnews.

Elle affirme ensuite être allée dans une des maisons de CR7 située au Portugal à Lisbonne pour passer une nuit avec lui. « Je n’arrivais pas à croire que j’étais dans l’appartement de Cristiano Ronaldo. Mon cœur battait la chamade, mais il était très gentil et m’a dit de faire comme si j’étais chez moi. », témoigne la jeune femme. Mais cette aventure ne s’est pas poursuivie comme elle espérait.

« J’ai été blessée par la façon dont il m’a larguée, en me bloquant sur Instagram après avoir couché ensemble. Il y aura toujours un avant et un après dans ma vie. J’ai le sentiment qu’il aurait pu y en avoir plus pour nous, même si nous n’aurions pas forcément fini ensemble. Cristiano m’a laissée tomber comme une merde et il pourrait faire la même chose à Georgina. Si Cristiano était mon petit ami, je ne pense pas que je lui ferais confiance après ce qui s’est passé entre nous. » a conclu Natacha sur la fin de cette histoire supposée avec le joueur Portugais.