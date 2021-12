Gims menace Maeva Ghennam bientôt expulsée de Dubaï ? Des preuves troublantes

Au mois d’octobre Maeva Ghennam a secoué le rap game d’abord en s’affichant à Dubaï aux côtés de Booba à l’occasion d’un showcase alors qu’ils s’étaient pourtant adressés des tacles sur les réseaux avant cette rencontre. La candidate de télé-réalité avait ensuite insulté Gims lors de cette soirée avec B2O. Des révélations viennent de tomber sur des menaces supposées de Meugui.

Gims met un coup de pression à Maeva Ghennam ?

Pendant cet événement avec Booba, Maeva Ghennam avait visiblement bu un peu trop d’alcool pour fêter cela et dans une vidéo diffusée sur Internet elle apparaissait en train de s’en prendre au leader de la Sexion D’Assaut. « La piraterie n’est jamais finie… et Maître Gims, ni*ue ta mère » balance l’influenceuse dans la fameuse séquence en faisant un doigt d’honneur adressé à Meugui le tout en compagnie d’un Kopp hilare. Quelques jours après la diffusion des images, la mari de Demdem s’était même rendu aux Emirats Arabes Unis où habite la jeune femme mais aucune confrontation n’a eu lieu.

Meugui énervé se rend en personne à Dubaï !

Maeva Ghennam a ensuite tenté de calmer les esprits en postant un Snap avec le message « Dsl maître gims moi jtm depuis toujours » en train de s’ambiance sur un titre du rappeur mais un audio vient de fuiter dans lequel elle assure avoir reçu des menaces de Gims après cette affaire. Ce dernier aurait demandé des excuses de la part de l’influenceuse suivie par plus plus de 3 millions d’internautes sur Instagram en la menaçant de se faire expulser de Dubaï en faisant expirer son via. “C’est la mer*e ! Hier j’étais bourrée et j’ai fait un snap où j’ai insulté Maître Gims. Du coup, il prend l’avion, il arrive à Dubaï et va voir le Cheikh. Il m’a menacée, il m’a dit qu’il allait faire sauter mon visa et me mettre en prison ! J’ai trop la pression ! Je ne suis pas bien, je ne fais que pleurer” s’indigne-t-elle dans l’audio en question dévoilé par blogueur Marcus Dia sur YouTube.

Fan de Booba, elle enchaine les insultes

“J’ai été obligée de mettre une story où je chante avec sa musique ! Il m’a demandé de faire sa promo. Bref, je suis dans la mer*e. Je n’écoute que Booba. Je m’en bats les coui**es de Maître Gims, je ne l’ai jamais écouté ! Mais ces fils de pu*e m’ont mis la pression. Il me tient par les coui**es ce gros ba*ard !” poursuit Maeva Ghennam dans la suite du fichier audio en enchainant les insultes. Le rappeur de la Sexion D’Assaut n’a pas été affecté par les révélations et n’a pas réagi.