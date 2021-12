Sofiane à la prison de Fresnes

Sofiane fait une virée carcérale pour le retour de la Shtar Academy. Après un premier album paru en 2014, ce projet fait son retour pour une seconde édition avec des nombreux invités comme pour le précédent volet.

Il y 7 ans, le producteur Mouloud Mansouri a mis en place le projet de la Shtar Academy en compagnie de trois détenus de la prison de Luynes qui sont Badri, Malik et Mirak. Ils se sont regroupés pour réunir une trentaine de rappeurs pour produire un album commun dont un second volet est en préparation. Après plusieurs rumeurs, l’information est confirmée par l’intermédiaire de la page Instagram du collectif et Sofiane.

Sofiane en direct de Fresnes !

En plus de Sofiane récemment de passage à la prison de Fresnes dont il a posté une vidéo sur les réseaux, cette nouvelle édition regroupe du beau monde avec au casting Rémy, PLK, Spri Noir, Leto, ZKR, Hornet la Frappe, Larry, Rim-K du 113, Doria ou encore Heuss l’Enfoiré. « Et si on faisait une saison 2…? Elle se fera cette année avec les détenus de Fresnes… à suivre » peut-on lire description du profil Instagram de la Shtar Academy.

« Aujourd’hui on était avec Mr Fianso pour un des dernier titre de l’album Shtarac et c’était chaud ce qui s’est passé encore avec tous ces artistes… un grand merci à lui et à Daph et à toute l’équipe sur cette photo les gars!!! Je suis relou mais c’est pour la bonne cause. Bang bang … joyeuses fêtes à tous et à très vite ! Bon courage à ma shtar Ac… ils passeront le réveillons de Noël dans le noir » décrit également la dernière publication du compte de la Shtar Academy sur le tournage avec Sofiane en visite à Fresnes pour l’enregistrement d’un single avec les membres du collectif. La compilation devrait sortir au courant de l’année 2022, aucune date n’a encore été annoncée.

