Booba termine Gims après ses propos envers les musulmans

Booba réagit à la demande de Gims aux « muslims »

Dans une vidéo postée sur Internet, Meugui a fait part de son agacement face aux gens lui souhaitant la bonne année notamment les musulmans ce qui n’a pas échappé à B2O. La séquence suscite des nombreuses réactions ce dimanche comme celle d’Eric Zemmour, Gims s’est même retrouvé dans le Top des tendances en France sur Twitter dans l’après midi et Booba n’a raté l’occasion d’en rajouter.

Gims ne veut plus recevoir des messages pour fêter la nouvelle année. «S’il vous plaît, laissez-moi avec les « bonne année, nouvel an » (…). Je n’ai jamais répondu à ça, mais vous continuez de m’en envoyer tout le mois de janvier et février. Les muslims (musulmans) arrêtez ça» s’indigne-t-il avant de demander à ses « frères » de ne pas célébrer cet événement mais uniquement les « trucs à nous » en citant par exemple l’aïd et en ajoutant qu’il respecte Noël mais « ce ne sont pas nos fêtes ». Les propos ont sandale sur les réseaux sociaux et Booba s’est empressé de s’en prendre à Meugui.

B2O se moque de Meugui

« Gims grand pitre sans pupitre que tu es! » commente-t-il sur Twitter en postant des articles de presse sur cette affaire, avec tout d’abord le tweet de Zemmour « Maitre Gims, soutien Valérie Pécresse, vous parle d’identité. » en relayant le lien de la vidéo, puis celui d’un autre internaute avec écrit « On n’est plus vraiment sûrs qu’il l’ait quitté » et une copie d’écran d’un article titré « Maitre Gims confie avoir rejoint (puis quitté) une ‘secte islamiste' ». « Commence par enlever les putes déguisées de tes clips, tes chaînes en or, ta luxure, ton arrogance, ta bêtise, tes grosses lunettes de mouche, et va chanter en A cappella dans les dunes devant les talibans. Au mieux, ferme ta bouche. gênant, faux musulman que tu est. » peut-on lire sur un autre tweet partagé par Booba avec la séquence de Meugui. « #gims qui veut faire la morale parce qu’on lui souhaite bonne année et que ce n’est pas ds sa religion! Continue de porter ta femme morte bourré … trou du c*l ! Faut le boycotter celui là ! » décrit un dernier tweet relayé par le DUC.

Booba s’est également attaqué à Gims sur le compte Instagram d’OKLM dans des stories en postant la fameuse vidéo de Demdem visiblement alcoolisée avec Gims et un ami qui l’aident à marcher. Le rappeur de la Sexion D’Assaut n’a pas de remarquer sur les critiques à son encontre.