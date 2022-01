Gims prend cher suite à ses propos sur le nouvel an, il réagit !

La polémique sur le coup de gueule de Gims concernant les souhaits de la nouvelle année a pris de l’ampleur ce lundi dans la presse. Le weekend dernier, le rappeur de la Sexion D’Assaut s’est exprimé pour demander d’arrêter de lui souhaiter la bonne année en ciblant notamment les musulmans.

Gims s’attire les foudres des politiciens et de Booba

La vidéo suscite de plus en plus de réactions. Booba s’est moqué de Gims suite à cette affaire. Eric Zemmour s’est insurgé face à cette séquence en déplorant le soutien de Meugui à Valérie Pécresse. « Valérie Pécresse se targue de financer Gims sur le budget de la région Île-de-France et de son soutien lors des élections. Suite aux propos de celui-ci exigeant que les Musulmans cessent de dire « bonne année » je lui demande de s’expliquer sur le sens de ce soutien ! » a aussi déclaré Marlene Schiappa de passage sur RMC.

La déclaration de Gims a ensuite fait débat dans la soirée sur le plateau télévisé de Touche Pas A Mon Poste, les chroniqueurs ont réagit à ses propos. Booba a de son côté poursuivi les attaques avec le passage de Meugui dans l’émission les 12 coups de Noel ainsi que de sa participation à La Grande Soirée du 31 à Versailles en 2020.

Julien Odoul s’en prend à Meugui

Invité dans Morandini Live, Julien Odoul a également critiqué le membre de la Sexion D’Assaut, « On ne sait pas si on doit en rire ou en pleurer. Maître Gims qui n’est plus maître. On sent qu’il est passé ayatollah peut-être. Il engueule ses propres fans musulmans qui lui envoient un message de bonne année », s’est-il exprimé.

« Je remarque que Gims n’est pas conforme à ses convictions dans ses clips : il boit de l’alcool, des filles s’exhibent en maillots de bain, il y a du fric. Gims est intégriste musulman le 1er janvier et tout le reste de l’année il est membre du showbiz » s’est agacé Julien Odoul avant de dénoncer à son tour le soutien de l’artiste envers Valérie Pécresse.

Il est criblé de messages de bonne année !

Gims n’a pas répondu aux différentes allégations à son encontre et a finalement reçu des milliers de messages de bonne année sur les réseaux. Pour détourner le scandale le mari de Demdem a posté ce lundi soir une photo de lui sans ses fameuses lunettes avec la légende « Que dire a part…. LETS FUCKING GO !! » (Laisse aller pu*ain) puis le commentaire « Je reçois trop de bonne année la c’est chaud !! je vais me désintégrer! ».

« Je suis vraiment déçue » Les chroniqueurs réagissent aux propos de Gims après ses déclarations sur la « Bonne année ». #TPMP pic.twitter.com/zQAUs0Diok — TPMP (@TPMP) January 3, 2022

EXCLU – Julien Odoul s’en prend à Maître Gims: « Il est intégriste musulman le 1er janvier et tout le reste de l’année il est membre du showbiz » – VIDEO | Jean-Marc Morandini https://t.co/iF2kIl765v — Julien ODOUL (@JulienOdoul) January 3, 2022

.@gims aahhhh par contre pour prendre un billet sur les fêtes chrétiennes t’es là mon salo 🤣 https://t.co/2Jr2W16Xwv pic.twitter.com/X71TUSdJx9 — Booba (@booba) January 3, 2022

.@gims joyeux noël bonnes pâques bonne année bonne saint valentin et happy birthday marabout. Financé par l’extrême droite alors là t’as fais fort!!!T’es le meilleur 🤣#jsuislabranchealqaidadugamejlesfaissautereuxmême 🏴‍☠️ pic.twitter.com/uxNe1QI6yE — Booba (@booba) January 3, 2022