Maes refoulé à Dubaï, « On s’est fait recal’. La honte ! »

Maes a fini l’année en vacances à Dubaï ce qui lui a valu une petite mésaventure ! En compagnie de Zed et d’un ami, le rappeur Sevranais a pris un peu de bon temps pendant ce séjour sauf qu’il a oublié le code vestimentaire en vigueur dans certains restaurants de la ville des Emirats Arabes Unis.

La tenue short/claquettes de Maes ne passe pas !

Après une fin d’année chargée avec la sortie de son album Réelle Vie 3.0 sur lequel il a invité ZKR, YNS, Oboy, Booba, Tiakola et Zed, Maes s’est rendu avec ce dernier cité dans l’une des destinations les plus prisées actuellement par les rappeurs français, Dubaï. L’artiste originaire de Sevran réalise quelques showcases et profite également de ce voyage pour découvrir les différents établissements de luxe de la ville.

Dans une vidéo publiée sur les réseaux, Maes s’est filmé après s’être fait recaler d’un restaurant luxueux pour ne pas avoir été vêtu dans une tenue correcte. En effet il s’est présenté en short et claquettes, une situation qu’il l’a bien fait rire. « Mais ça fait du bien, ça remet les pieds sur terre » s’amuse-t-il dans la séquence, « La honte ! » ajoute son compère Zed. « Je ne savais pas qu’il ne fallait pas venir en short, j’abuse moi aussi. Bon force à vous, on va aller manger au KFC ! » conclu l’interprète de Madrina ensuite tout sourire.

