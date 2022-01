SCH tease une année 2022 retentissante

SCH compte frapper très fort en 2022 ! Après une 2021 pleine de réussite avec le second tome de JVLIVS certifié double disque de platine et quatrième album le plus vendu tous genres confondus en France cette année puis sa participation au projet Le Classico organisé de Jul qui vient de franchir le cap des 100 000 ventes avec la certification de disque de platine, le « S » nous prépare encore du lourd pour les prochains mois.

En effet le rappeur Marseillais vient d’adresser un long message sur son compte Instagram pour tout d’abord remercier son public « Merci pour cette année 2021 » puis sa famille, « Merci à mes frères avec qui je travaille et qui me tirent tous vers le haut, qui voient souvent mes intérêts passer avant les leurs, je suis reconnaissant envers le Bon Dieu qui a mis des gens bienveillants sur mon chemin. ». SCH fait ensuite un rapide bilan de son succès en 2021, « Que de réussites cette année, que de récompenses, que de moments forts, que de voyages et que de musique, mon seul et unique moteur » commente-t-il.

SCH est chaud pour 2022 !

« Merci à mes scélérats qui me soutiennent et m’ont toujours soutenu comme si j’étais leur poto de toujours. Je vous promets que je vais pas blaguer en 2022, si le ciel le permet. Merci à vous du fond du cœur et merci à ceux qui m’ont découvert cette année, merci à ceux qui ont contribué à agrandir la lumière autour de moi. » déclare ensuite SCH pour annoncer qu’il ne compte pas « blaguer » cette année.

Il termine son message avec une pensée à son père décédé en 2017, « Papa tu me manques, j’aurais aimé que tu vois ce qui se passe pour moi depuis que t’es parti. Je te le rends un petit peu ici. ». SCH n’a encore donné aucne précision sur ses projets à venir mais sera en tournée dans toute France à partir du mois de février et pourrait nous offrir une collaboration inédite avec la Sexion D’Assaut.