Booba lâche des dossiers compromettants sur Gims devenu la risée du web

Le scandale ne finit plus pour Gims pour ses propos du Nouvel An et Booba vient encore de l’enfoncer un peu plus ! Meugui agite les médias depuis sa demande de ne pas lui souhaiter les meilleurs vœux pour 2022 qu’il n’a pas vraiment faite de la meilleure des façons de quoi lancé une vive polémique. Sans pitié, B2O s’est rapidement emparé de l’affaire pour l’accabler avec des anciens dossiers compromettants.

Booba atomise Gims

Gims a très mal débuté 2022 ! Son message pour la nouvelle année en s’adressant plus particulièrement aux musulmans ne passe pas. Il est devenu la risée du web, des nombreux internautes et personnalités se sont énervés contre le rappeur Parisien sur les réseaux se retrouvant à plusieurs reprises dans le Top des Tendances sur Twitter. Meugui a déclenché la colère du public très agacé par ses mots jugés déplacés par rapport à son comportement passé et sa religion. De son côté, Booba profite de cette occasion pour rappeler ses anciennes controverses au mari de Demdem.

Depuis le début de l’affaire, Booba multiplie les publications contre Gims. Après Twitter c’est sur la page Instagram d’OKLM qu’il s’est lâché avec tout d’abord des extraits d’émissions télévisées traitant de ce scandale. « Regarde on passe à la télévision! On a percé Bobby cette année c’est la bonne » déclare-t-il avec un extrait de BFM TV qui reprend ses tweets de ce lundi concernant cette polémique avec notamment sa phrase « Pour prendre un billet sur les fêtes chrétiennes, t’es là ». « À mon avis tu vas pas vendre beaucoup d’canettes! Y dit quoi à 0:50 secondes?! Section NA*I! Ah toi 2022 t’as décidé c’est à toi tu veux tout prendre » poursuit-il avec une vidéo de CNews dans laquelle Christine Kelly critique Meugui lui reprochant de favoriser la radicalisation.

B2O persiste contre Meugui

“Lui prétend s’instituer comme norme musulmane dans la culture populaire. Là on se retrouve devant quelqu’un qui dit ‘je suis la parole légitime par rapport à l’Islam. Il représente cette tendance à la radicalisation qui est présente et qui est légitimée médiatiquement par le filtre de la culture populaire” s’exprime la journaliste dans cette séquence. Booba ne s’est pas arrêté là et enchaine avec une autre vidéo d’une émission sur RMC d’un journaliste traitant Gims d’extrémiste. « Gims, Antisémite, homophobe, hors la loi, financé par l’extrême droite, zéro hits… Tu ne fais que m’émerveiller tu remplis mon coeur de joie et de bonheur marabout » commente Kopp.

Booba conclut avec un tweet de la député français du RN, Julie Lechanteux sur lequel elle déclare, « Valérie #Pécresse a donc collaboré et financé (avec le budget de la Région @iledefrance) son soutien Gims qui, depuis plus de 10 ans, tient des propos islamistes, homophobes, anti-France et antisémites, seul ou avec son groupe Sexion d’assaut. ». Elle partage aussi un visuel regroupant des paroles sujets à controverses de Gims dans ses titres pour accompagner son affirmation. “Il est temps que les pé*és périssent, coupe leur pé*is, laisse les morts…”, “Normalisez que l’on s’installe chez vous, qu’on viole vos filles à 16…” ajoute B2O en légende de son post en affichant les textes de Meugui avant de déclarer, « Marabout je ne t’écoute pas donc je ne connaissais pas tout ça mais tu es devenu fou!!! Pardonne moi l’expression mais je suis sidéré! ».

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par OKLM (@oklm)

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par OKLM (@oklm)

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par OKLM (@oklm)